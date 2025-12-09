Fact checked

Este martes 9 de diciembre, miles de facultativos de toda España han iniciado una huelga nacional de cuatro días, convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), que se prolongará hasta el viernes 12. La movilización se produce en protesta contra el borrador del nuevo Estatuto Marco del Personal Estatutario del Sistema Nacional de Salud, impulsado por el Ministerio de Sanidad y su titular, Mónica García.

En Madrid, la manifestación principal partió desde el Congreso de los Diputados hasta la sede del Ministerio de Sanidad. Durante la marcha, los médicos corearon consignas como: «estatuto propio ya», «no es vocación, es explotación», «hora trabajada, hora cotizada» y «Mónica, escucha, también era tu lucha». Las protestas se repiten en otras ciudades como Sevilla, Barcelona, Málaga y Granada, León, o Vigo, en un paro que busca visibilizar el malestar del colectivo médico.

El rechazo al borrador del Estatuto Marco radica en que, según los sindicatos, no reconoce la formación, responsabilidad y singularidad de la profesión médica, y perpetúa condiciones precarias: guardias agotadoras, jornadas excesivas, inestabilidad laboral y ausencia de regulación específica. Entre sus demandas más destacadas figuran un estatuto propio, reconocimiento de guardias como jornada laboral efectiva, reducción de la carga de trabajo y condiciones dignas que reflejen su esfuerzo y responsabilidad.

Según los convocantes, miles de profesionales participan en la huelga, no solo médicos de hospitales, sino también de Atención Primaria, MIR y personal extrahospitalario. Los servicios esenciales como urgencias, oncología, diálisis y unidades críticas mantienen actividad mínima, pero consultas externas, operaciones programadas y atención rutinaria sufrirán interrupciones o aplazamientos.

Tercera huelga

El paro de diciembre representa la tercera huelga en menos de un año, tras los paros de junio y octubre, lo que evidencia un malestar creciente que los médicos consideran que no ha sido atendido por el Ministerio. Los facultativos advierten que, si no se logra un estatuto propio, el sistema público de salud podría enfrentar fuga de especialistas, deterioro de la calidad asistencial y agotamiento del personal.

Durante la manifestación, varios médicos declaraban: «No nos ha escuchado. Este Estatuto nos condena a seguir al límite. Queremos un estatuto propio, no unas migas». Otros coreaban: «Hora trabajada, hora cotizada» y «No es vocación, es explotación», frases que resumían el hartazgo del colectivo.

Por su parte, desde el Ministerio se defiende que la reforma busca modernizar el sistema, mejorar ciertos aspectos laborales y evitar desigualdades entre personal sanitario. Sin embargo, para los médicos estas medidas son insuficientes y no solucionan los problemas estructurales que denuncian desde hace meses.

La huelga continúa hasta el viernes, y el seguimiento en toda España permitirá evaluar la presión del colectivo médico sobre el Ministerio de Sanidad y la ministra Mónica García, mientras se mantienen las concentraciones y paros en los hospitales y centros de salud, con el objetivo de que sus demandas sean escuchadas y atendidas.