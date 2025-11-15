‘Pasión de Gavilanes’: ¿cuántos capítulos tiene la temporada 1 de la serie?

Pasión de Gavilanes, la novela que marcó a toda una generación, vuelve a la pequeña pantalla. En el 2005, Atresmedia apostó por emitir en su cadena líder la curiosa y cautivadora historia de los hermanos Reyes. Un drama de romance y de vestimenta cowboy donde todos los espectadores cayeron rendidos ante la trama de sus protagonistas. Juan, Óscar y Franco Reyes se convirtieron en tres de los rostros más conocidos de España, por aquellos años. Todo ello sumado al de sus parejas en la ficción, Norma, Jimena y Sara Elizondo. Y es que, no importaba la edad, todo el mundo sabía de la existencia de esta producción de Telemundo.

Desde entonces, la serie cosechó tanto éxito que fue emitida en más de 40 países, siendo Argentina, Venezuela, Estados Unidos, Israel y Turquía algunos de ellos. Sin embargo, como toda buena historia que se precie, la ficción concluyó. El público siempre ansió tener más capítulos de esta historia, pero este deseo no se cumplió hasta el 2022. La segunda temporada de Pasión de Gavilanes es un hecho y fue producto del gran fanatismo que generó la serie. Eso sí, aunque el éxito no fue el mismo que el de la primera temporada, la novela sigue siendo recordada con mucho cariño por el público.

Pasión de Gavilanes gusta a la audiencia, no importa cuando leas esto. La emisión del capítulo final de la primera temporada contó con más de cinco millones de espectadores en nuestro país. Una auténtica locura a nivel de cifras que reflejó a la perfección lo mucho que gustaba la novela. Por ello, Nova, con motivo de su 20 aniversario, ha apostado por traer de vuelta a su catálogo este gran clásico. De esta manera, los espectadores de la cadena tienen la oportunidad de volver a disfrutar de esta fantástica novela. Eso sí, su emisión se producirá solamente los sábados y domingos, a partir de las 18:00 horas (una hora antes en las Islas Canarias). Una serie de emisiones que comenzaron el pasado 18 de octubre.

¿Cuántos capítulos tiene la primera temporada de ‘Pasión de Gavilanes’?

Pasión de Gavilanes conquistó a todos a principios de los años 2000. Por ello, la ficción se alargó bastante. Pero, su gran cantidad de entregas no fueron ningún impedimento para su éxito. Y es que, la primera temporada de la serie cuenta con un total de 188 entregas. Numerosos episodios que presentan una duración que oscila entre los 41 y 57 minutos.

Actualmente, la ficción se puede ver en nuestro país gracias a Nova. Pero, en el caso de querer ver sus episodios en streaming y no tener que esperar cada fin de semana, también es posible gracias a atresplayer. Eso sí, para disfrutar de la novela al completo es necesario estar suscrito a la plataforma de pago. Sin lugar a duda, la mejor manera de disfrutar de este gran clásico de la pequeña pantalla.