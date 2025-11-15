El padre de Adrián Rodríguez estalla y cuenta la verdad de su hijo: «Hace un año y medio que…»

Antonio Rodríguez ha decidido romper el silencio que había mantenido hasta ahora y hablar abiertamente sobre la situación que atraviesa su hijo, el actor Adrián Rodríguez. Lo ha hecho en el plató de Y ahora Sonsoles. Con una sinceridad que sorprendió incluso a los colaboradores del programa, explicó que la familia vive desde hace años en un equilibrio frágil, atrapada entre la preocupación constante y la necesidad de proteger su propia estabilidad emocional.

Antonio ha confirmado que la repercusión mediática actual se debe a que esta vez ha sido el propio Adrián quien ha comunicado su recaída, pero recuerda que no se trata de un episodio aislado, sino de un proceso que lleva repitiéndose desde la adolescencia del intérprete. Por ese motivo: «Hace un año y medio que no le veo». Según cuenta, el artista lleva más de una década luchando contra este problema.

A lo largo de la entrevista en Antena 3, el padre del actor reconoció que, como ocurre con muchas familias que conviven con la adicción de un ser querido, él también llegó a cuestionarse si en algún momento había fallado o si su comportamiento pudo contribuir al deterioro de su hijo. Sin embargo, con el tiempo comprendió que Adrián creció en un hogar equilibrado y sin entornos dañinos, lo que hace todavía más difícil aceptar la trayectoria que ha seguido.

Antonio Rodríguez habla de su hijo

La distancia física y emocional que hoy existe entre ambos fue otro de los puntos que Antonio trató sin rodeos. Tal y como hemos adelantado, reveló que lleva un año y medio sin ver a Adrián, una decisión que tomó para proteger su propia salud mental después de comprobar que la cercanía con él, en determinados momentos, lo arrastraba a un desgaste insostenible. Eso sí, asegura que siempre estará ahí para tenderle una mano, aunque sea desde la distancia.

El protagonista de nuestra noticia sostiene que este alejamiento no significa una falta de amor, sino un intento de no desmoronarse por completo ante la sucesión de crisis que han marcado la relación en los últimos años. Aun así, insiste en que sigue atento a cada información que surge sobre su hijo y reconoce que vive con el miedo constante de recibir una mala noticia. Desde su perspectiva, la adicción ha generado una dinámica que obliga a quienes rodean al afectado a moverse entre el apoyo incondicional y la necesidad de poner límites firmes.

El comunicado de Adrián Rodríguez

Mientras el testimonio del padre impactaba a la audiencia, nosotros queremos recordar el contexto. Apenas unos días antes, el propio Adrián Rodríguez había anunciado públicamente que necesitaba detener toda actividad profesional para retomar un tratamiento de desintoxicación. Conocido desde niño por su victoria en Menudas Estrellas y por su paso por Los Serrano, Adrián fue creciendo en la industria hasta llegar a Física o Química, donde su personaje se convirtió en uno de los más recordados.

Sin embargo, conforme avanzaba su carrera, comenzaron a surgir los primeros signos de un problema que se agravaría con los años. Su participación en Supervivientes terminó de forma abrupta, en medio de rumores que ya apuntaban a un conflicto con las drogas, y poco después su actividad profesional viró hacia el contenido erótico en OnlyFans, alejándose del mundo de la interpretación que le vio nacer.

La recaída comunicada recientemente no es la primera a la que se enfrenta el actor, pero sí la que él ha decidido hacer pública con más transparencia. En su mensaje, reconoció que había tratado de convencerse de que estaba mejor de lo que realmente estaba y admitió que esa percepción distorsionada formaba parte de su enfermedad. Señaló que todavía queda en él una «poca luz» que ha logrado guiarlo hacia un nuevo tratamiento y adelantó que no sabe cuándo volverá a retomar proyectos en televisión o redes sociales, ya que esta vez quiere esperar hasta sentirse fuerte de verdad.

Antonio Rodríguez está preocupado

En este panorama, las palabras de Antonio adquieren una dimensión más profunda, ya que muestran cómo la adicción afecta no solo al individuo que la padece, sino también a quienes lo aman. Según explicó, los problemas de Adrián comenzaron cuando tenía apenas 16 años y, a los 22, ya había tenido que ingresar por primera vez en un centro especializado. Ahora, con 36, vuelve a iniciar un proceso que ya conoce bien, aunque con la esperanza de que esta ocasión sea decisiva.

Pese al dolor y la distancia, el padre no oculta que aún conserva la ilusión de ver a su hijo recuperado, retomando su vida profesional y volviendo a conectar con aquello que un día lo hizo feliz. De momento, solo espera que este nuevo intento lo acerque definitivamente a un futuro más saludable, lejos de las adicciones que tanto daño le han causado a él y a toda su familia.