Triunfó en la televisión y ahora lucha por salir de las drogas: la estrella que confiesa que ha tocado fondo

El nombre de Adrián Rodríguez vuelve a generar interés, pero esta vez no por un nuevo proyecto televisivo ni por un estreno musical, sino por un momento personal delicado. El actor, conocido por haber dado vida a David en la exitosa serie Los Serrano, ha reconocido públicamente que atraviesa una recaída en su lucha contra las drogas. A sus 36 años, el intérprete ha confesado que pensaba estar superando su adicción, aunque recientemente comprendió que su proceso de recuperación aún no ha terminado. En un comunicado publicado en Instagram, Adrián expresó que ha tocado fondo de nuevo y que ha decidido ingresar de forma voluntaria en un nuevo tratamiento, decidido a priorizar su salud por encima de cualquier otra meta profesional o personal.

En su mensaje, el protagonista de nuestra noticia fue especialmente honesto al reconocer que había estado viviendo con una falsa sensación de bienestar. Según explicó, durante meses creyó haber dejado atrás sus problemas, pero terminó comprendiendo que esa percepción no era más que un reflejo de la propia enfermedad. «Tengo que reconocer que todo ha sido parte de mi enfermedad», escribió, asegurando que la «poca luz» que aún conserva le ha servido para tomar la decisión de volver a ponerse en manos de profesionales.

También afirmó que, en esta ocasión, no se impondrá plazos ni fechas de regreso, porque su intención es volver a la vida pública solo cuando se sienta realmente fuerte. Sus palabras, cargadas de vulnerabilidad, han conmovido a sus seguidores y a muchos de sus antiguos compañeros de profesión, que no han dudado en enviarle mensajes de apoyo.

La fama de Adrián Rodríguez

El actor alcanzó la popularidad siendo muy joven, cuando se incorporó al reparto de Los Serrano, una de las series más emblemáticas de Telecinco en los años 2000. Durante las ocho temporadas que estuvo en emisión, interpretó al inseparable amigo de Guille, con quien compartía aventuras, conflictos adolescentes y una historia de amor con Teté. Sin embargo, la fama temprana también trajo consigo consecuencias difíciles de gestionar. Tras el final de la serie en 2008, participó en otras producciones televisivas como Física o Química y El chiringuito de Pepe, pero su vida personal comenzó a complicarse.

Tal y como hemos comprobado en OKDIARIO, él mismo relató que empezó a consumir drogas con apenas 14 años, en plena efervescencia de su carrera, intentando proyectar una imagen más segura y carismática ante los demás, cuando en realidad buscaba llenar un vacío interior que no sabía cómo afrontar.

El propio Rodríguez ha explicado en varias ocasiones que su carácter sensible y la presión del entorno televisivo influyeron en esa espiral autodestructiva. En su mensaje más reciente, el actor pidió perdón públicamente a sus seres queridos, especialmente a quienes se han visto afectados por las consecuencias de su recaída. Expresó la necesidad de apartarse de las redes sociales y mantenerse completamente incomunicado durante un tiempo, convencido de que solo así podrá centrarse en hacer las cosas bien y avanzar en su proceso de curación.

Adrián Rodríguez estaba casi recuperado

Antes de esta nueva recaída, Adrián Rodríguez había mostrado signos de notable progreso. En noviembre de 2024, compartió orgulloso en sus redes sociales que había obtenido su primer título académico oficial como monitor en centros de atención a la drogodependencia y pisos tutelados. Aquel logro simbolizaba su intento de transformar el dolor en aprendizaje, dedicando su experiencia personal a ayudar a otras personas en situaciones similares.

«Decidí titularme como intervencionista familiar porque sé lo mal que lo pasan las familias», escribió entonces. Aunque posteriormente eliminó esas publicaciones, sus palabras dejaron entrever la enorme implicación emocional que sentía hacia su entorno y el deseo de reparar parte del daño causado durante sus años de adicción.

Adrián también ha abordado este tema con franqueza en sus apariciones televisivas, como cuando fue invitado al programa Fiesta o cuando participó en la cuarta edición de Tu cara me suena. En una de sus entrevistas más sinceras, describió cómo la curiosidad inicial por las drogas se transformó en una dependencia que acabó controlando su vida. «Al principio lo tomas como un juego, pero al final se convierte en una necesidad», reconoció. La conciencia de ese deterioro le llevó a pedir ayuda, iniciando un proceso que, aunque interrumpido por recaídas, ha demostrado su empeño por recuperarse.

Los últimos proyectos del artista

En los últimos años, además de la interpretación, Adrián ha explorado su faceta musical bajo el nombre artístico de El Hispano. En 2021 lanzó el tema Pa’Que y, meses antes de anunciar su recaída, había compartido en Instagram un adelanto de una nueva canción que tenía previsto publicar. Sin embargo, tras reconocer públicamente su situación, ha dejado claro que su prioridad inmediata es su recuperación.

El artista ha optado por detener cualquier proyecto profesional y enfocarse en su salud mental y física, con la esperanza de volver a reconstruir su vida desde la estabilidad. Su testimonio refleja las luces y sombras de una generación de actores que alcanzaron la fama siendo adolescentes y que, con el paso del tiempo, han tenido que aprender a reconstruirse lejos de los focos.