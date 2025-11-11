La salud de Adrián Rodríguez vuelve a generar una gran preocupación entre sus seguidores. El actor, conocido principalmente por su participación en exitosas series como Los Serrano o Física o Química, ha anunciado que ha vuelto a ponerse en manos de profesionales tras sufrir una recaída de sus adicciones. «Después de varios meses creyéndome que estoy mejor y demás proyectos que quería llevar a cabo, tengo que reconocer que todo ha sido parte de mi enfermedad. La poca luz que aún me queda en mi interior ha vuelto a iluminarme para volver a ponerme en tratamiento», comenzaba a escribir a través de su perfil oficial de Instagram.

El intérprete continuaba asegurando a sus seguidores que a partir de ahora estaría completamente incomunicado y que «esta vez no había tiempo determinado ni un hasta pronto». «Solo volveré cuando me encuentre bien y fuerte. Esto es obedecer y hacer las cosas bien cada día, así que doy las gracias a todos y, sobre todo, pedir disculpas a toda la gente que haya causado deudas o cualquier otro inconveniente», expresaba.

Adrián Rodríguez nunca ha tenido problema en hablar abiertamente sobre su enfermedad. De hecho, en una entrevista que concedió hace unos meses a la revista Lecturas, confesó que empezó a consumir con 14 o 15 años. «Empecé muy pronto en la televisión y me creé un personaje para ser más aceptado, para ser más chulillo, para estar más cerca de una chica que te gusta», explicaba. Añadía que llegó un punto en el que la fama le pasó factura, creándole un vacío que hizo que recurriera al consumo. «Al final, la presión y la exigencia propia hacen que caigas en los infiernos», aclaró más tarde desde el plató de Y ahora Sonsoles.

El actor ha intentado poner fin a sus problemas en varias ocasiones, y la última parecía ser la definitiva. No obstante, de nuevo se ha visto obligado a ponerse en manos de los expertos para poner fin, de una vez por todas, a sus adicciones. Cabe destacar que en noviembre de 2024, Rodríguez compartió con sus seguidores de Instagram que había conseguido su primer título oficial académico como monitor en centros de atención a la drogodependencia y pisos tutelados. «Sé lo mal que lo pasan las familias como la mía… y todo lo mal que lo pasó mi madre, especialmente», explicó sobre su decisión. Sin embargo, aunque fue una información que publicó con mucho orgullo, finalmente ha decidido borrarla por motivos aún desconocidos.

Adrián Rodríguez. (Foto: Gtres)

Desde 2021, Adrián había dejado aparcada su faceta como actor para desarrollar su carrera en el mundo de la música bajo el nombre El Hispano. Fue entonces cuando estrenó la canción Pa’Que. En septiembre de este mismo año anunció un adelanto de una nueva canción, pero, con su regreso a la rehabilitación, lo cierto es que su lanzamiento ha quedado aparcado, así como también lo ha hecho su carrera artística, hasta nueva orden.