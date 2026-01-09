Jóvenes independentistas torpes confunden a policías locales de Palma con «fuerzas de ocupación»

Los jóvenes independentistas de Mallorca no se cansan de hacer el ridículo. El último episodio lo protagonizaron durante la última manifestación separatista donde demostraron una vez más su desconocimiento de la realidad. En un acto de torpeza confundieron a los policías locales de Palma, que estaban ofreciendo seguridad y control del tráfico, con las denominadas fuerzas de ocupación.

Al paso de los agentes autonómicos, les lanzaban cánticos en catalán Estudia, estudia, no et facis policia (estudia, estudia, no te hagas policía). Al mismo tiempo que gritaban: fora forces d’ocupació (fuera fuerzas de ocupación). Todo ello, sin tener en cuenta que las diferentes policías locales son agentes de la administración local y todos cuentan con altos niveles de catalán.

Por su parte, los agentes hacían caso omiso a los intentos de provocación de estos jóvenes que mostraban su desesperación al comprobar que de cada año la participación en sus actos es menor, prácticamente, irrisoria. Todo ello sucedía en una marcha que fue un nuevo fracaso en el cada vez más irrelevante poder de convocatoria del separatismo mallorquín en la manifestación con motivo de la que ellos consideran la verdadera Diada de Mallorca que conmemora los días 30 y 31 de diciembre de cada año, la entrada de las tropas del Rey Jaime I en Palma (1229).

Apenas unos centenares de activistas se dieron cita en las calles de la capital balear frente a los tiempos del procés catalán cuando reunían hasta 6.000 manifestantes en algunas ediciones. Entre los presentes, entre otros, el alcalde separatista de Manacor, Miquel Oliver, y el coordinador de los independentistas de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia.

Y eso que en la juerga callejera secesionista de charanga y pandereta de la denominada Plataforma 31 de diciembre, no faltaron los representantes clásicos de la Obra Cultural Baleares (OCB) Joves per la Llengua y las organizaciones que conforman la marginal Esquerra Independentista de Mallorca (EIM), caso de la CUP, Arran, SEPC, Endavant, COS y Alerta Solidaria.

Ya antes de la marcha final la empresa municipal de limpieza Emaya tuvo que limpiar esta mañana, varias pintadas vandálicas realizadas en el centro de Palma por activistas separatistas en las que se podían leer Fora las forces d’ocupació y Al Països Catalans el joves seguen que llevaban en ambos casos la firma de Arran.