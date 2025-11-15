El aviso de los expertos sobre el planeta que han descubierto: la vida en la Tierra no volverá a ser igual

La vida en la Tierra no volverá a ser igual, lo que han encontrado puede cambiarlo todo por completo. La ciencia avanza a toda velocidad y lo hace de tal forma que puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante, habrá llegado ese momento en el que estamos muy pendientes de lo que realmente puede acabar pasando. Una situación de relativa inestabilidad puede estar más cerca de lo que pensábamos. Conocemos menos de lo que nos imaginamos de un planeta que guarda grandes secretos.

Esto es lo que han encontrado los científicos en el planeta

La NASA ha descubierto un planeta similar a la Tierra que puede cambiarlo todo, siendo un elemento que nos da un poco de esperanza y hasta miedo. Pese a estar muy lejos, puede darnos una idea del futuro que espera a la humanidad en este planeta o lo que está por llegar en estos días.

El propio blog de la NASA nos informa de que: «Los astrónomos han descubierto el primer planeta del tamaño de la Tierra fuera del sistema solar que tiene una composición rocosa como la de la Tierra. Kepler-78b gira alrededor de su estrella anfitriona cada 8,5 horas, lo que lo convierte en un infierno en llamas y no es adecuado para la vida tal como la conocemos. Dos equipos de investigación independientes utilizaron telescopios terrestres para confirmar y caracterizar a Kepler-78b. Para determinar la masa del planeta, los equipos emplearon el método de velocidad radial para medir cuánto hace que su estrella se tambalee debido a la atracción gravitatoria de un planeta en órbita. Kepler, por otro lado, determina el tamaño o el radio de un planeta por la cantidad de luz estelar bloqueada cuando pasa frente a su estrella anfitrion. Se han descubierto unos cuantos planetas del tamaño o la masa de la Tierra. Kepler-78b es el primero en el que se han medido tanto la masa como el tamaño. Conociendo ambas cantidades, los científicos pueden calcular la densidad y determinar de qué está hecho el planeta. Kepler-78b tiene 1,2 veces el tamaño de la Tierra y 1,7 veces más masa, lo que da como resultado una densidad similar a la de la Tierra. Esto sugiere que Kepler-78b también está compuesto principalmente de roca y hierro. Su estrella es ligeramente más pequeña y menos masiva que el Sol y se encuentra a unos 400 años luz de la Tierra en la constelación del Cisne».

A esta distancia del planeta Tierra, la historia de este planeta debe estar en un punto muy distinto al que tendríamos hoy en día. En esta oleada de cambios que quizás hasta ahora no habíamos pensado. El planeta Tierra puede tener los días contados, pero quizás también tenemos otro lugar en el universo esperándonos gracias a este descubrimiento de una nueva Tierra a una distancia que quizás jamás descubriríamos.