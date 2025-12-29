Los científicos no dan crédito: nace un animal en peligro de extinción en un zoo de Dinamarca

En Ree Park Safari, un zoológico ubicado en la región danesa de Djursland, se ha celebrado un «pequeño milagro» con el nacimiento de una cría de bongo de las tierras altas (Tragelaphus eurycerus isaaci), un animal en peligro de extinción. Actualmente, se calcula que apenas quedan alrededor de 70 ejemplares en estado salvaje, distribuidos principalmente en las selvas montañosas de Kenia. La conservación de esta especie es un esfuerzo global, y cada nacimiento en cautiverio representa un paso fundamental hacia su supervivencia.

La cría, nacida el pasado 16 de agosto es una hembra, un dato especialmente significativo ya que la presencia de hembras en los programas de reproducción es crucial para garantizar nuevas generaciones y mantener la diversidad genética de la especie. La última ocasión en la que el parque celebró nacimientos de bongos fue en 2023, cuando llegaron al mundo dos machos. Con la nueva cría, el grupo reproductivo del parque queda compuesto por un macho adulto, una hembra y la recién nacida.

Bongo de montaña, un animal en peligro de extinción

El bongo de montaña es un antílope de gran tamaño, con machos que pesan entre 250 y 450 kg y hembras de 210 a 240 kg. Su cuerpo mide entre 1,70 y 2,50 metros de longitud, alcanzando hasta 1,25 metros de altura en el lomo. Los jóvenes presentan un pelaje castaño rojizo a anaranjado, que se oscurece con los años.

Una de sus características más distintivas son las 12 a 14 rayas blancas verticales que recorren sus costados, así como una crin de pelos blancos y negros a lo largo de la espina dorsal. Tanto machos como hembras tienen cuernos curvados en espiral que forman una V sobre la frente, con una longitud de entre 75 y 95 cm, siendo esta una de las pocas especies de su género donde las hembras también poseen cuernos, lo que les otorga su clasificación dentro del subgénero Boocercus.

«El diseño rayado del bongo oriental se integra y camufla en la espesura de los bosques ecuatoriales en que habita. Se muestran activos tanto por el día como por la noche, descansando a intervalos. Durante las horas de luz permanecen al abrigo de la vegetación del bosque mientras que por la noche se aventuran a ir a espacios abiertos en busca de alimento.

Se desplazan por el bosque echando la cabeza hacia atrás y tocando con la punta de los cuernos su espalda, por lo que suelen tener parches sin pelo en esa zona. Ramonean entre hojas, ramas y frutos de los árboles aunque también pastan e ingieren sales minerales en claros del bosque», detalla Bioparc Valencia.

Hábitat y distribución

En estado salvaje, este animal en peligro de extinción se distribuye en África central y occidental, incluyendo países como Benín, Camerún, República Centroafricana, República del Congo, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Gabón, Ghana, Guinea, Kenia, Liberia, Níger, Sierra Leona, Sudán del Sur y Togo. Prefieren los bosques montañosos densos y los bosques de bambú hasta los 4000 metros sobre el nivel del mar.

En Kenia, habitan regiones como Aberdares, el Monte Kenia, el bosque del Mau y las colinas Cherangani. Sin embargo, muchas poblaciones han quedado aisladas en parches de bosque rodeados de áreas abiertas, lo que limita su dispersión y aumenta su vulnerabilidad.

El bongo no es territorial y realiza pequeñas migraciones estacionales entre los 2.100 y 3.100 metros de altitud. Durante la estación seca asciende hacia bosques de bambú y páramos altos, mientras que en la temporada de lluvias desciende hacia bosques nubosos.

Estado de conservación

El bongo de montaña se encuentra en peligro crítico de extinción, con apenas alrededor de 100 individuos en su hábitat natural. La subespecie de tierras bajas se clasifica como casi amenazada, con poblaciones de varias decenas de miles de ejemplares. La principal amenaza para estos animales es la destrucción de su hábitat, la caza furtiva, las trampas ilegales y la presión de depredadores naturales como leones y leopardos.

«En Kenia, los expertos del santuario Mawingu Bongo han comenzado a reintroducir en su hábitat natural a los bongos de montaña, antílopes robustos y endémicos del centro del país, que habían crecido en semicautividad. Según Najib Balala, ministro de Turismo de Kenia, se trata de una nueva oportunidad para proteger el futuro de estos animales y garantizar su supervivencia. El santuario, de 314 hectáreas dentro de la Reserva de Fauna del Monte Kenia, estará vigilado permanentemente por guardabosques para evitar la caza furtiva.

Para Robert Aruho, director de los servicios veterinarios de la reserva, cada bongo tiene un carácter distinto y la liberación marca el último paso de un proceso iniciado en 2004 con la repatriación de 18 ejemplares desde zoológicos de Estados Unidos. Por su parte, Isaac Lekolool, jefe de los veterinarios de los Servicios para la Vida Salvaje de Kenia, asegura que alcanzar los 750 ejemplares en 2050 es un objetivo viable, gracias a los esfuerzos de conservación y vigilancia implementados».