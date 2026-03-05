La NASA ha entregado 5.470 kilos de suministro e investigación y confirma: mañana, viernes 6 de marzo, llega algo histórico

La nave espacial de carga no tripulada HTV-X1 de la JAXA (Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón) abandonará este viernes 6 de marzo la Estación Espacial Internacional 128 días después, tras entregar 5.470 kilos de suministros, investigaciones científicas, hardware y otros cargamentos. Este evento se podrá seguir en directo a través de los canales oficiales de la NASA, YouTube y Amazon Prime. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre este evento histórico de la NASA.

Este 6 de marzo se producirá un acto histórico de la NASA. Este viernes, la nave espacial HTV-X1 de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón se desprenderá de la Estación Espacial Internacional después de cuatro meses de entrega de suministros e investigaciones científicas. Esta nave espacial de carga no tripulada llegó a la ISS el 29 de octubre después de ser lanzada el 25 de octubre en un cohete H3 desde el Centro Espacial Tanegashima de Japón.

«Después de entregar alrededor de 12.000 libras de suministros, investigaciones científicas, hardware y otros cargamentos a la Estación Espacial Internacional para la NASA y sus socios internacionales, la nave espacial de carga no tripulada HTV-X1 de la JAXA (Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón) tiene previsto partir el viernes 6 de marzo», ha informado la NASA en un comunicado publicado en su página web oficial.

Según ha informado la NASA, será este jueves 5 de marzo cuando los controladores de vuelo utilizarán el brazo robótico Canadarm2 de la estación espacial para separar el HTV-X1 del puerto orientado a la Tierra del módulo Harmony en la estación y colocarlo en posición para su liberación. Este desacoplamiento y posterior despegue será supervisado por el astronauta de la NASA, Chris Williams. «La nave espacial HTV-X1 permanecerá en órbita durante más de tres meses, sirviendo como plataforma científica para los experimentos de la JAXA. Tras la orden de desorbitación, la nave eliminará varios miles de kilos de basura durante su reingreso a la atmósfera terrestre, donde se quemará sin causar daños», ha informado la NASA.

Cómo ver este evento histórico de la NASA el 6 de marzo

La NASA ofrecerá en directo el evento que tendrá lugar este viernes 6 de marzo a las 11:45 horas de Nueva York (17:45 horas en España). Así que las personas que quieran ver en vivo el despegue de la nave espacial HTV-X1 podrán verlo a través de NASA+, el canal de YouTube de la agencia y Amazon Prime. También se podrá seguir este evento histórico de la NASA a través de las redes sociales.

En la publicación de su página web, la NASA también ha informado sobre la importancia de la Estación Espacial Internacional, que durante los últimos 25 años ha impulsado el conocimiento científico y ha logrado avances en la investigación que no son posibles en la Tierra.

«La estación espacial es un banco de pruebas crucial para que la NASA comprenda y supere los desafíos de los vuelos espaciales de larga duración y amplíe las oportunidades comerciales en la órbita baja terrestre», dice la Agencia en un comunicado en el que deja claro que: «Mientras las empresas comerciales se centran en proporcionar servicios y destinos de transporte espacial humano como parte de una sólida economía de la órbita baja terrestre, la NASA centra sus recursos en misiones de espacio profundo a la Luna como parte de la campaña Artemis, en preparación para futuras misiones de astronautas a Marte».