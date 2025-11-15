Varias defensas de los implicados en la operación antidroga ‘Enroque Manso Bal’, desarrollada de forma conjunta por la Policía Nacional y la Guardia Civil y que culminó con 76 arrestos, la incautación de 687 kilos de cocaína, 2.600 de hachís y 1,5 millones de euros en efectivo, han presentado un escrito ante el juez instructor solicitando la puesta en libertad de los detenidos que permanecen en prisión provisional.

Según el escrito, al que ha tenido acceso OKBALEARES, parte de la investigación podría contener irregularidades procesales, especialmente en lo relativo a la prórroga de las actuaciones, que —según la versión de las defensas— no habrían sido solicitadas en tiempo y forma. La detección de este posible error procesal habría sido realizada inicialmente por uno de los abogados personados en la causa, y posteriormente varios letrados se han mostrado dispuestos a unirse a la petición, considerando que algunas diligencias se habrían practicado fuera del plazo legal establecido.

La mayoría de los arrestados, vinculados por los investigadores a los líderes de la trama Stefan Milojevic y Gonzalo Márquez, continúan encarcelados mientras se desarrollan las investigaciones. A pesar de la presentación del escrito, las defensas consultadas por OKBALEARES han mostrado cautela respecto a la decisión que pueda adoptar el juzgado, reconociendo que la petición no garantiza la excarcelación inmediata.

En su escrito, las defensas argumentan que resulta «difícil, por no decir imposible» justificar una investigación realizada fuera del plazo de instrucción, junto con la declaración de uno de los principales implicados también tomada fuera de tiempo, y sin haberse prorrogado correctamente el secreto de las actuaciones. Según ellos, esto comprometería gravemente el derecho de defensa de los implicados.

La solicitud presentada ante el juzgado concluye pidiendo que se deje sin efecto la medida de prisión provisional dictada en agosto de 2025 y que se declare la nulidad de todo lo actuado respecto a los investigados representados por los letrados que firman el escrito.

Las autoridades judiciales aún no se han pronunciado, y el futuro de los arrestados dependerá del análisis del juzgado sobre la validez de los argumentos planteados por las defensas.

Caso ‘Dragon Ball’ en Eivissa

Los abogados han citado como referencia el caso ‘Dragon Ball’, que tuvo lugar hace tres años en Eivissa. En aquella ocasión, varios arrestados en una operación contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales fueron excarcelados porque la investigación había superado el plazo de un año sin que se solicitara la correspondiente prórroga. Esto derivó en la nulidad de las actuaciones y de la prisión preventiva, y permitió la liberación de los investigados, que formaban parte de un grupo italiano y de un entramado de origen albanés.