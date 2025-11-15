Anabel Pantoja y su pareja en ‘Bailando con las estrellas’ estallan contra Julia: «Tu criterio es nulo»

Bailando con las estrellas continúa arrasando en la noche del sábado. El popular talent de baile ha fichado a nuevas celebridades para proponerles varios retos sobre la pista de baile. De esta manera, cada uno tiene que demostrar lo mucho o lo poco que han aprendido durante los ensayos de la semana. Una aventura que Anabel Pantoja lleva viviendo desde hace ya nueve semanas. Y es que, la sobrina de Isabel Pantoja ha logrado mantenerse en el formato a lo largo de este tiempo, pues no ha sido expulsada. Pero, no son pocos los que consideran que su nivel está muy por debajo del de sus compañeros de edición.

Su compañero de viaje es Álvaro Cuenca, quien ha sido testigo, de primera mano, de algunos de los conflictos de la participante con los miembros del jurado. Esta semana, la concursante ha tenido que defender una actuación con quickstep. Una puesta en escena que no ha convencido al jurado, pero fue Julia Gómez Cora quien se mostró tajante con Pantoja. «Nos haces reír y eso vale mucho, sin embargo, tengo que hablar del baile y no me ha convencido. Te encontré muy rígida, el tronco muy duro. No he encontrado ni la energía ni la avidez que este quickstep necesita», le dijo. Ante ello, la sevillana se mostró muy seria.

Anabel Pantoja estalla en el programa: «No vengo solo a hacer reír…»

Anabel Pantoja está cansada de que siempre le digan que hace reír con su humor en cada puesta en escena. Pues, considera que lo suyo es que valoren su baile. Por ello, se ha sincerado con la experta del jurado. «Escucho y acato todo, pero me gustaría decirte una cosa con todo el respeto», comenzaba diciendo. «No vengo solo a hacer reír. Vengo a entretener y a bailar lo que este dentro de mi nivel. Me gustaría también que me valoraras y me dijeras ‘te me he esforzado aunque no haya llegado al nivel’. Porque es un poco repetitivo lo de que ‘me diviertes’. No soy humorista», sentenció.

Un enfado con el que dejaba de piedra a Julia Gómez Cora. Pero, lejos de quedarse callada, la miembro del jurado fue tajante. «No escuchaste lo que dije. Creo que es muy bueno entretener. La gente en su casa busca entretenerse y tú nos has entretenido», le intentó hacer comprender. Eso sí, se mostró muy enfadada con Álvaro Cuenca. «Me estoy cansando, sobre todo, de ti, Álvaro, de que nos estás diciendo, de qué podemos hablar y de que no tenemos que hablar», le dijo.

El compañero de Anabel Pantoja no se calló y le lanzó un dardo envenenado a la experta. «Una persona que ha dejado escapar a Sara y ha metido a Blanca… para mi el criterio es nulo», le dijo sin filtros. Ante ello, la miembro del jurado optó por no seguirle el juego y quedarse callada. Fue entonces cuando Pelayo Díaz intentó parar la discusión. «Este enfrentamiento solo le perjudicaría a Anabel Pantoja», zanjó.