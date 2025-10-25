El toque de atención a Anabel Pantoja en ‘Bailando con las estrellas’: «No me gusta tu actitud»

Una de las grandes apuestas televisivas de esta nueva temporada en Mediaset España ha sido la nueva edición de Bailando con las estrellas. El popular talent de baile ha fichado a nuevas celebridades para proponerles varios retos sobre la pista de baile. De esta manera, cada uno tiene que demostrar lo mucho o lo poco que han aprendido durante los ensayos de la semana. Sin embargo, tal parece que esta aventura a Anabel Pantoja le está trayendo algún que otro dolor de cabeza. Pues, no puede decirse que sea de las mejores concursantes de la edición. Una situación que la ha llevado a recibir algún toque de atención por parte de los miembros del jurado.

Durante la pasada gala de Bailando con las estrellas, la sobrina de Isabel Pantoja no terminó de conquistar al jurado con su propuesta. De hecho, Julia Gómez Cora fue la que más seria se mostró con ella. Pues, el jurado quiere que los concursantes saquen lo mejor de ellos mismo. Un objetivo que parece que no están logrando con Anabel Pantoja. «Me encanta tu acting y verte disfrutar, pero el resto del número ha sido para olvidar», le dijo. Unas palabras que afectaron de la peor manera a la participante. Pues, aunque no fue la expulsada de la noche, durante la semana no pudo ocultar su negatividad a la hora de mejorar.

Su actitud ha sido vista por los miembros del jurado y no se han mostrado muy contentos con Anabel Pantoja. Pues, consideran que no tiene ilusión ni aspiración por superarse. Por ello, en la gala del pasado 18 de octubre, Inmaculada Casal ha sido quien le ha dado el toque de atención a la colaboradora televisiva.

Y es que, le ha indicado que los concursantes deben saber encajar las críticas del jurado y hacer todo lo posible por mejorar en los fallos. «No digas que no te vas a esforzar más porque aquí se te valora y mucho. No me gusta nada esa actitud victimista, no te pega nada porque tú eres una persona con mucho sentido del humor y por ahí tú sí que puedes ganar el concurso», le dijo de manera contundente.

Anabel Pantoja en ‘Bailando con las estrellas’: «Que tiemblen los favoritos»

Anabel Pantoja ha escuchado con atención las palabras de Inmaculada Casal. Ante ello, se ha mostrado de acuerdo con ella. «Te doy la razón. No me puedo rendir, pero fue el lunes y me permití ese momento, pero créeme que me esfuerzo. Doy las gracias cada día por esta oportunidad, así que tiemblen los favoritos», respondió.

La sobrina de Isabel Pantoja no es una de las favoritas a ganar el formato. Tampoco comenzó siéndolo. Pero, poquito a poco, ha logrado salvarse de la expulsión. Una situación que la ha llevado ya a formar parte de seis galas de Bailando con las estrellas. Un dato que ella misma ha celebrado como un logro personal.