Pelayo Díaz, ante las duras críticas por ‘Bailando con las estrellas’: «A mí me han contratado para…»

Una de las grandes apuestas televisivas de esta nueva temporada en Mediaset España ha sido la nueva edición de Bailando con las estrellas. Además de poder ver a nuevas celebridades darlo todo en la pista de baile, el público también está teniendo la oportunidad de ver como miembro del jurado a Pelayo Díaz. El estilista y ex concursante de Supervivientes 2025 ha llegado pisando fuerte al formato. Y es que, tal y como se ha podido ver durante estas emisiones, no ha tardado en ganarse algunos detractores. Pues, su manera de valorar no es del agrado de todos. Una situación que ya propició cierto momento de tensión durante la última gala.

En el programa del pasado sábado, 11 de octubre, uno de los concursantes quiso bajarle los humos a Díaz. Pues, ya no pudo contenerse más y se cansó de soportar tanta altanería hacia él y hacia sus compañeros. Una frase muy contundente que ha sido muy aplaudida en redes sociales y con la que el participante dejó de piedra al estilista, pues no lo vió venir. «Te estás viniendo muy arriba como juez, no estás en el Supremo», le dijo de manera contundente Iago García. Pero, lejos de quedar ahí, Manu Tenorio también alzó su voz y le lanzó un dardo envenenado al juez.

Pelayo Díaz tuvo un voto desfavorable para la salvación de Manu Tenorio. Por ello, el cantante le reprochó que no valorase el esfuerzo que siempre pone en sus actuaciones, aunque estas no salgan de la manera que le gustaría. Un conjunto de críticas con las que quedaba claro que los concursantes no simpatizan mucho con el estilista.

Ante ello, Pelayo Díaz quiso pronunciarse en el programa El tiempo justo, de Telecinco. Unas declaraciones donde se mostró contundente, pero con aires conciliadores. «Yo entiendo que cuando les hacemos una crítica o les hacemos una valoración les siente mal», comenzó diciendo.

Pelayo Díaz se muestra contundente en ‘El tiempo justo’

Asimismo, quiso recordar que tanto él como los concursantes tienen funciones diferentes en el programa. Un gesto con el que subrayó las diferentes jerarquías e importancia de cada uno en el formato. «Tristemente, su trabajo es ensayar y bailar y el nuestro es dar nuestra opinión», dijo sin filtros.

Además, en cuanto a las palabras que le dijo Iago García en el talent de Telecinco, fue directo al grano. «Efectivamente, no estoy en el Supremo, porque ahí hay que interpretar las leyes de forma objetiva y a mí la cadena me ha contratado para que dé mi opinión de una forma supersubjetiva», señaló. «Si quisieran una persona que supiera de baile deportivo, tendrían un cuarto juez que supiera de baile», sentenció.