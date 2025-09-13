Quién es Julia Gómez Cora: su edad, su pareja y biografía de la jueza de ‘Bailando con las estrellas’

Bailando con las estrellas se convirtió en uno de los estrenos más sorprendentes de Mediaset. Y siendo honestos, no es para menos. Este concurso presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza consiguió captar la atención de más de uno, no solamente por el enorme esfuerzo de sus concursantes, sino también por lo contundentes que eran varios de los miembros del jurado. Entre ellos, se encontraba Julia Gómez Cora. La argentina, con una amplia trayectoria en los escenarios, no dudaba un solo segundo en mostrarse muy crítica con la gran mayoría de participantes. En esta nueva edición de Bailando con las estrellas vuelve a repetir como jueza, por lo que estamos ante el momento más que perfecto para hacer un repaso a su trayectoria profesional, sin dejar a un lado diversos detalles profesionales como su edad, su pareja y su biografía.

La trayectoria profesional de Julia Gómez Cora

Nacida en Buenos Aires (Argentina) en 1971, Julia llegó a España en 1999 con la firme intención de impulsar los musicales de gran formato. Para ello, tuvo que traer diversas producciones extranjeras que, por aquel entonces, era poco frecuente ver en nuestro país. Durante muchos años, la jueza de Bailando con las estrellas fue directora general de Stage Entertainment en España, una empresa reconocida en todo el mundo en cuanto a producción de espectáculos musicales se refiere.

Con ella al frente, se estrenaron icónicos proyectos como es el caso de El Rey León, Los Miserables, Mamma Mia!, Cabaret, El Fantasma de la Ópera o, incluso, La Bella y la Bestia, entre otros tantos. Esta etapa fue verdaderamente clave para que la Gran Vía de Madrid pudiese llegar a convertirse en ese «Brodway español» que unos cuantos soñaban y que se logró hacer realidad a base de esfuerzo y dedicación.

En los últimos años, Julia Gómez Cora decidió comenzar un camino independiente al crear Amapola Entertainment, su propia productora con la que lleva a cabo numerosos formatos audiovisuales y proyectos musicales. Por si fuera poco, ha tenido la oportunidad de desarrollar otro tipo de negocios, como es una productora de pódcast llamado Pod Land.

Cabe destacar que, gracias a su trabajo como miembro de jurado de Bailando con las estrellas, Julia Gómez Cora tiene la oportunidad de sacar a la luz su amplia experiencia profesional. De esta forma, no solamente tiene herramientas para valorar la técnica de los concursantes, sino también la emoción que transmiten sobre un escenario.

Su vida personal

Aunque conserva fuertes vínculos con su Argentina natal, lo cierto es que en España ha encontrado su hogar, tanto a nivel personal como profesional. Julia Gómez Cora se casó con un ingeniero agrónomo argentino llamado Leandro Sigman, con quien tuvo dos hijos. Además, la pareja cuenta con una finca en la provincia extremeña de Cáceres que se ha convertido en todo un refugio de paz y tranquilidad para ellos.