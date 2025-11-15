Una soltera de ‘First Dates’, impactada al ver a su cita ponerse insulina: «¡Madre mía!»

Las puertas de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más vistos de la televisión, y sus casi diez años de emisión lo amparan. De esta manera, recientemente, los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de conocer a Jorge. El maestro, de 50 años, acudió al programa con muchas ganas de conocer a alguien. Pero, mientras esperaba por su cita, se trasladó hasta la barra del local para pedir una bebida sin azúcar debido a que padece de diabetes.

Carlos Sobera le ha contado que también padece de diabetes. Pero, fue entonces cuando el soltero le confesó que, enamorado, ha padecido de hipoglucemia. Sus relaciones pasadas fracasaron debido, según él, a que necesitaba a su lado a una mujer deportista para poder tener un control de su enfermedad. Teniendo en cuenta esto, la organización del formato le presentó a Martha, de 55 años. La soltera se presentó como una mujer a la que le gusta nadar y hacer aquagym. Un primer encuentro entre la pareja de solteros que fue bastante positivo.

Martha sobre su cita: «Habla más que yo, no ha parado»

Tras pasar a su mesa en el restaurante de First Dates, los participantes comenzaron a hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor. De esta manera, la comensal le contó que está haciendo un curso de teleasistencia para poder atender a personas mayores en situaciones de emergencia. Jorgem por su parte, le contó que está terminando Trabajo Social.

Pero, antes de comenzar a cenar, Jorge le explicó que necesitaba ponerse la insulina. El participante quiso que ella viera el proceso, por si en alguna ocasión necesita de su ayuda. Ante ello, la mujer se quedó impactada, pues no se lo esperaba. «Madre mía, yo mejor no miro», comentó.

Martha optó por desviar la mirada y no ver cómo Jorge se pinchaba. Pero, el soltero quería visibilizar esta enfermedad. Sin embargo, la comensal se sinceró en uno de los totales. «Habla más que yo, no ha parado», comentó. Por su parte, el soltero le explicó que padece esta enfermedad desde los dos años y que necesita apoyo social.

La decisión final de ‘Firts Dates’

Posteriormente, Martha le contó que se ha saltado su dieta al comer la comida del programa. «Me gustan las chicas deportistas y que son sanas, saludables…», opinó Jorge en privado. De hecho, cuando ella acabó de comer, él no tuvo reparos con su comentario. «Un visto y no visto», dijo.

Al concluir el encuentro, en la decisión final de First Dates, lo tuvieron claro. «Yo no tendría una segunda cita con Jorge porque, aunque me ha parecido muy buena gente… no he tenido una atracción fuerte hacia él», explicó. «Me gustan un poco más juveniles, delgados…», agregó entre risas. Jorge, por su parte, fue directo al grano. «Yo no tendría una segunda cita, no por nada, pero para mí es necesario el deporte por la enfermedad que tengo», indicó. «Necesito una pareja que haga regularmente deporte», sentenció.