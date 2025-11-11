Un soltero de ‘First Dates’ impacta a su cita por la reacción a su confesión: «La tonta eres tú»

El mes de noviembre ha llegado por todo lo alto en Mediaset España, pues no han sido pocos los estrenos. Pero, mientras en Telecinco han dado la bienvenida a la nueva edición de Gran Hermano y a la de La isla de las tentaciones, en Cuatro continúan recibiendo nuevos solteros en el programa de citas a ciegas más famoso de la televisión. De esta manera, recientemente, los espectadores de First Dates tuvieron la oportunidad de conocer a Judith, una soltera de 30 años que se presentó como una mujer vergonzosa y pasional. En el amor no ha tenido mucha suerte. Por ello, le encantaría conocer a un hombre con el que pueda compartir sus gustos, aficiones y que sea muy espiritual.

Teniendo esto en cuenta, la organización del programa le presentó a Genís, un auxiliar de eventos de 33 años. En lo personal, el participante se definió como una persona normal. Eso sí, su entorno cercano le dice que es «un personaje y un friki». Así pues, a su llegada fue recibido por el presentador Carlos Sobera. Un recibimiento que el participante no se esperaba, pues le confesó al presentador que no ve la televisión. «Ostia, que bueno», exclamó con asombro. Tras ello, el comunicador habló un poco con él y, luego, le presentó a su cita de First Dates. Un primer encuentro que fue bastante agradable.

Judith se sincera con su cita de ‘First Dates’: «Soy de las que perdona mucho»

La pareja de solteros estuvo de acuerdo en conocerse, por lo que se trasladaron hasta su mesa en el restaurante con el objetivo de descubrir si compartían gustos en común o no. Fue entonces cuando hablaron de sus relaciones pasadas. Ante ello, Genís, le contó que hace dos años dejó todo por una chica. Estaba tan enamorado de ella que, incluso, se cambió de ciudad. Pero, a los meses, ella rompió con él. Un duro golpe que todavía recuerda y cuya fecha final de lo sucedido no ha olvidado.

Por su parte, Judith le contó que sufrió numerosas infidelidades por parte de una de sus ex parejas. Un trágico romance que tuvo lugar cuando ella tenía 17 años. Y es que, tal y como ella le contó a su cita, ella sabía que su pareja, de ese entonces, le había sido infiel en otras ocasiones. «Joder», comentó el soltero. «Pues, entonces, hija mía, pero la tonta eres tú», opinó él. «Yo es que soy de las que perdona mucho, entonces…», se justificó la joven.

La decisión final de ‘First Dates’

Tras escuchar su caso, Genís se sinceró en uno de los totales. «Yo no creo que el problema haya sido ella, ni nada. He visto a una chavala muy mona, maja, muy correcta», indicó. «¿Qué habrá pasado? Que habrá elegido mal», opinó. Fue entonces cuando dio su opinión respecto a muchos hombres. «Hay que decir que muchos tíos, de primeras, no parecen cap**. Pero, luego son subnor** profundos», dijo.

En la cena, la soltera se sinceró. «Era muy niña para entender muchas cosas, como el respeto propio», explicó. Al final, tras una cita donde reinaron las opiniones diferentes, ambos tuvieron que decidir si querían seguir conociéndose o no. «Quiero una segunda cita. Me ha parecido muy maja y agradable», opinó él. Sin embargo, la soltera tuvo que decir que no. «Me han faltado cosas por sentir», sentenció.