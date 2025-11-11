Las puertas del restaurante de First Dates se han vuelto a abrir. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más vistos de Cuatro. Y es que, cada vez son más los solteros que apuestan por encontrar el amor en televisión. Una aventura muy diferente que, recientemente, nos presentó a participantes como Lluís, un artista vanguardista originario de Barcelona. El soltero, de 44 años, llegó con un cuadro bajo el brazo. «Es un regalo para mi cita, valorado en más de 1.000 euros», le explicó a Carlos Sobera. Pues, debido a que fue el primero en llegar al local, fue recibido por el presentador vasco.

«Mi nombre artístico es Sobaval. Me llamo Sabala. Mi madrina es la famosa pintora. ¿Y cómo se lee Sobaval al revés? Lavabos. ¿Hay algún lugar mejor? Es tu lugar personal, tu espacio de intimidad y donde te purificas. El arte de Sobaval es necesario», explicó. Minutos después, Manuela, su cita, hizo su aparición en el programa. Una participante, de 43 años, se presentó como una consultora italiana que llevaba 23 años viviendo en Barcelona. Eso sí, a pesar de que aseguró que hablaba varios idiomas, no logró entender al soltero. «No colgaría el cuadro en mi casa porque no es del estilo de mi casa. Mis neuronas no pueden con tanto», opinó en uno de los totales.

La primera impresión entre la pareja de solteros no fue la mejor del mundo, pero ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose. Por ello, se trasladaron hasta su mesa en el restaurante. «Soy creador de contenido y artista visual. Tengo canales de YouTube en los que se habla de arte, poesía y filosofía. Estaba tan concentrado que he entrado aquí. Estaba editando vídeos y he entrado en First Dates, como en Matrix. Estaba con una amiga y he entrado yo solo. Ella se ha quedado ahí», le contó el catalán.

Unas declaraciones con las que el soltero dejaba sin palabras a su cita. «¿Qué estoy haciendo aquí? No sé qué pastillas se ha tomado este señor, pero que las dejen de venden porque son muy peligrosas», comentó ella en privado. Minutos después, los participantes se aventuraron a hablar de temas más privados. «Soy monógama», le explicó ella. «Yo no, puede pasar que en una pareja una persona sea monógama y la otra no», aseguró el soltero. Fue entonces cuando le dijo que era independentista.

«Pero no hay nada como Madrid», añadió él. Una manera de pensar y ver la vida que no estaba encajando con Manuela. «No encaja con el estilo de hombre que me gusta porque me gustan elegantes y con modales», explicó la italiana. Posteriormente, la pareja de solteros apostó por trasladarse hasta el reservado de First Dates. Sin embargo, no fue una muy buena idea.

Manuela sobre su cita de ‘First Dates’: «Me dan ganas de vomitar»

«Huele mucho y yo reconozco que soy muy sensible a los olores. Cuando huelo esos olores, me dan ganas de vomitar», opinó Manuela. Pues, no podía más con el olor de su cita. Por ello, en la decisión final del programa no hubo sorpresas. Pues, mientras Lluís dijo que sí quería una segunda cita con ella, la soltera no opinó lo mismo.

«Me he enamorado. Has sido una persona muy agradable y ojalá la mitad de la población tuviera los modales y la educación que tienes tú», le dijo el catalán. Manuela, por su parte, lo tuvo claro. «A mí no me gustaría tener una segunda cita. Es una persona interesante, con cultura, pero no encajamos en muchas cosas», sentenció.