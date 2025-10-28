Una soltera de ‘First Dates’ deja en shock a su cita: «Lo mejor sería comer a otro humano»

No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más los solteros que se animan a poner rumbo al restaurante más famoso de la televisión para tratar de conocer a su media naranja. En la nueva entrega de First Dates emitida en Cuatro, pudimos conocer a Borja, un entrenador personal de 27 años que llegaba desde Valencia. Entre otras cuestiones, confesó que una de sus grandes prioridades es cuidar su salud mental y física. En el amor, le apasiona fluir y su objetivo es encontrar a alguien que se cuide de la misma forma que lo hace él. Su cita para esa noche fue María, una nutricionista de 22 años que llegaba de Madrid.

La comensal reconoció que sigue firmemente a Dios y que confía en él a la hora de guiarle hacia el camino correcto. Uno de sus grandes objetivos es crear un negocio online para tratar de tener un estilo de vida saludable y, de esta forma, inspirar al resto de las personas. La primera impresión de ambos fue positiva, puesto que los dos se han gustado físicamente. Tras intercambiar algunas palabras, Carlos Sobera les acompañó hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. Fue entonces cuando María confesó que era vegetariana, algo que no gustó en absoluto a Borja: «Rehúye de la carne y a mí me gustan mucho». Ella, por su parte, reconoció que llevaba tres años haciéndolo porque, para ella, comer animales no era lo correcto. Algo que generó una profunda decepción en el comensal: «Yo no podría porque llevo una dieta para el culturismo y lo necesito para llegar a la proteína indicada».

La soltera continuó sincerándose sobre su decisión, haciendo saber a su cita que existía una proteína que no era animal y que era perfecta para poder conseguir sus objetivos. Pero todo fue más allá cuando confesó lo siguiente: «Realmente lo mejor que podrías hacer sería comerte a otro ser humano», espetó.

Borja, por su parte, explicó que le fascinaba dar sesiones online y crear contenido en sus redes sociales. Algo que sorprendió, y mucho, a María: «Dios, se te notan todos los músculos», comentó, mientras le hizo saber su idea de negocio. «Nos complementamos entre lo que tú quieres y lo que yo quiero», aseguró la comensal.

Fue entonces cuando el soltero se preocupó por saber los motivos por los que su cita había acudido a First Dates. Ella fue sincera: «Dios me ha guiado, he rezado antes de salir». Todo ello mientras le hizo saber la gran fe que siente. Borja reconoció que no es creyente, algo que a ella le dio exactamente igual: «Cada uno que haga lo que quiera».

En la decisión final de First Dates, María ha reconocido que se sintió muy cómoda con Borja y que se lo ha puesto todo muy fácil. Él se mostró decidido a tener un segundo encuentro con la madrileña, mientras que ella estuvo de acuerdo en que aún tenía que conocerle mucho más. Por lo tanto, ¡se volverán a ver las caras fuera de las cámaras del restaurante más famoso de la televisión!