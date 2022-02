El inminente estreno de la segunda temporada de ‘Pasión de Gavilanes’ ya es un hecho. La cuenta atrás está a punto de culminar y, por primera vez después de 19 años, la audiencia podrá conocer de primera mano qué ha sido de la vida de nuestros personajes favoritos a lo largo de este tiempo. Un retorno a San Marcos que promete no decepcionar a nadie.

Y es que, si hay algo que es innegable, es que la ficción de Telemundo marcó un antes y un después en la pequeña pantalla y en la vida de millones de telespectadores alrededor del mundo. Una primera entrega compuesta por 188 episodios donde se nos presentó una historia de amor, traición, venganza, pasión y, sobre todo, mucho drama.

Pero, como todo el mundo sabe, detrás de cada éxito siempre hay pequeños secretos que se ocultan en su producción y reparto. Por ello, y para ir calentando motores ante el estreno de su segunda entrega, hemos decidido realizar una búsqueda para conocer algunos de los datos más curiosos de la primera temporada de ‘Pasión de Gavilanes’. ¡Te sorprenderás!

¿Dónde se grabó la serie?

Al igual que está teniendo lugar con la segunda temporada de ‘Pasión de Gavilanes’, la ficción fue grabada en Villa de Leyva, una pequeña ciudad colombiana situada al nordeste de Bogotá. Pero la locación principal fue el restaurante ‘El Pórtico’, ubicado en las afueras de Bogotá, el cual sirvió para recrear la Hacienda Elizondo.

Nacionalidad de sus protagonistas

El icónico reparto de la serie de Telemundo estaba formado en su mayoría por artistas colombianos. Sin embargo, lo que muy pocas personas saben, es que algunos de sus personajes principales son originarios de otro país. Por ejemplo, Mario Cimarro (Juan Reyes) es cubano, Juan Alfonso Baptista (Óscar Reyes) es venezolano, Michael Brown (Franco Reyes) es argentino, Lorena Meritano (Dinora Rosales) es argentina y Jorge Cao (Don Martín Acevedo) es cubano.

¿Quién interpreta las canciones de la ficción?

Aunque en la serie Rosario Montes es una de las encargadas de dar voz a algunos de los icónicos temas de la serie, lo cierto es que la actriz solo lo hacía delante de cámaras y con la voz de otra cantante. Tal y como se reveló, la mayoría de canciones de la novela fueron interpretadas por Ángela María Forero, conocida artísticamente como Ángela Chadid.

Además, como dato curioso, cabe destacar que la cantante inicialmente había ido a la audición a hacer los coros. Sin embargo, su voz gustó tanto a los altos cargos de la serie que terminó grabando casi todos los temas.

Danna García (Norma Elizondo) tenía miedo a los caballos

Uno de los grandes secretos de ‘Pasión de Gavilanes’ lo esconde la actriz Danna García. Y es que, aunque en la ficción Norma Elizondo aparece montada en varias escenas sobre un caballo, lo cierto es que la actriz le tenía muchísimo pánico y jamás montó uno en realidad.

Entonces, ¿cómo es posible que apareciera cabalgando uno de estos animales en los capítulos? La respuesta es simple, como las tomas que le hacían era de la cintura para arriba, ella era cargada en los hombros de uno de los miembros de producción, que simulaba el galopeo del caballo. Efectivamente, hemos sido engañados.

No puedo lidiar con tantos engaños de mi infancia 😂😂😂 este le ganó a todos pic.twitter.com/2M2L3miVVh — Lu (@uscateguisofia) May 24, 2020

La escena que no estuvo en el guion

Si nos remontamos a los capítulos finales de ‘Pasión de Gavilanes’ nos encontramos con el secuestro de Juan Reyes a manos de Dinora Rosales, quién estaba completamente obsesionada por él. En una de las escenas, la joven acaricia una y otra vez el cuerpo de Juan, cuyas manos están atadas, haciendo que el mayor de los Reyes sienta desprecio por ella.

Hasta ahí todo bien, pero lo que no estaba escrito en el guion en ningún momento fue lo que sucedió después. Y es que, el momento en el que la Dinora lo besa, Juan le escupe en la cara, algo que no estaba pautado en ningún momento. Sin embargo, el actor, Mario Cimarro, consideró que era la mejor forma de proyectar mejor el odio que siente su personaje. Por su parte, la actriz dijo no sentir incomodidad porque era parte de la euforia de la escena.

¿Don Martín estaba en silla de ruedas en la vida real?

Uno de los personajes más entrañables de la ficción de Telemundo fue, sin lugar a duda, Don Martín, el abuelo de las hermanas Elizondo. Pero, lo que pocos saben es que en realidad el actor no estaba en silla de ruedas. Dicha información fue revelada con un detrás de cámaras en el que se ve cuando el actor, Jorge Cao, se levanta de la silla sin problemas.

La verdad del bebé de Norma y Juan

La historia de amor entre Juan Reyes y Norma Elizondo tuvo como fruto al hijo primerizo de la pareja. Un bebé que fue presentado en la pequeña pantalla bajo el nombre de Juan David. Sin embargo, en realidad ese pequeño era una niña que se llamaba Valeria García.

Una pareja protagonista iba a morir

Otro de los secretos más desconocidos de ‘Pasión de Gavilanes’ es que, en realidad, la serie fue una versión de ‘Las aguas mansas’. Una producción donde los personajes de Sara y Franco, de acuerdo con dicho guion, debían morir.

Por lo tanto, este acontecimiento tenía que ocurrir en la producción de Telemundo, pero debido a la enorme acogida que tuvieron los actores Natasha Klauss (Sara Elizondo) y Michel Brown (Franco Reyes), la producción dejó que vivieran y terminen casándose en la trama.