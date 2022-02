La cuenta atrás para poder disfrutar de la nueva temporada de ‘Pasión de Gavilanes’ ha comenzado. El retorno a la pequeña pantalla de la icónica historia que cruzó fronteras y que conquistó a medio planeta con sus inolvidables personajes. Una serie donde reinó el amor, la pasión, la traición y, sobre todo, el drama.

Ahora, 19 años después desde la emisión de su último capítulo, la aclamada ficción vuelve de lo más cargadita. Una nueva aventura hasta San Marcos que dará el pistoletazo de salida el próximo 14 de febrero en el canal de Telemundo y donde seremos testigos de lo que ha ocurrido en la vida de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondo durante este tiempo.

Eso sí, aunque la segunda temporada de ‘Pasión de Gavilanes’ todavía no se ha estrenado, hay muchos detalles que han sido revelados y que no han pasado desapercibidos por sus fans más avivados. Por ello, si quieres saber si nuestras parejas favoritas continúan con su maravillosa relación, no te preocupes. En Happy FM te contamos todo lo que necesitas saber, pero ya adelantamos que nada es color de rosas.

Los Reyes Elizondo enfrentarán un nuevo destino a partir del lunes 14 de Febrero a las 10PM/9C por Telemundo 🦅❤️🐎 RT si estabas esperando por este tráiler y por la fecha de la nueva temporada de esta historia que se lleva en la sangre👇 #PasionDeGavilanes #PDG2Trailer pic.twitter.com/0tZev4Kmly — Pasión de Gavilanes (@PasionGavilanes) January 20, 2022

Juan Reyes y Norma Elizondo

Si nos remontamos al inicio de la primera temporada de ‘Pasión de Gavilanes’, los primeros en caer completamente enamorados el uno por el otro fueron Juan Reyes y Norma Elizondo. Una relación que ha sido testigo de numerosas dificultades, pero que supieron vencer y salir victoriosos.

En la actualidad, la pareja vive junto a sus tres hijos, Juan David, Erick y León, en un rancho familiar. Un matrimonio que no está pasando por su mejor momento y que numerosas circunstancias de la vida volverán a ponerlos a prueba. Pero, a pesar de todo, el enorme cariño y amor que se profesan serán su ancla a tierra.

Óscar Reyes y Jimena Elizondo

Otra de las historias que enamoró al público fue la de Óscar Reyes y Jimena Elizondo. Un amor que surgió tras un secuestro de ambos y que dio lugar a una relación que tuvo que enfrentarse con muchos problemas por el camino, en especial, a la negativa de su familia a que estén juntos.

A pesar de todo, ambos supieron hacer frente a las adversidades y 19 años después continúan con su matrimonio. Una relación que ha vivido muchos momentos gloriosos, recorriendo el mundo juntos sin preocupaciones. Pero, a pesar de los años vividos, los celos y los secretos harán tambalear la estabilidad de su amor.

Franco Reyes y Sara Elizondo

La última pareja en originarse en la ficción, pero no menos importante, fue la formada por Franco Reyes y Sara Elizondo. Lo de ellos no fue amor a primera vista, pero numerosos acontecimientos les hicieron ser conscientes de que su felicidad estaba al lado del otro.

Ahora, años después, el matrimonio ha formado su propia familia con dos hijos en común, Andrés y Gavy. Sin embargo, una serie de sucesos desconocidos hasta el momento han ido separando a la pareja cada vez más. Sara se encuentra sola, alejada de Franco, ejerciendo el papel de madre y padre para sus hijos, y viendo como su matrimonio comienza a ser cosa del pasado.