El Gobierno rechaza un plan nacional antiincendios para el próximo lustro: «Es cosa de las comunidades»

El Gobierno de Sánchez no creará ningún plan nacional para prevenir incendios en los próximos cinco años. Ello, a pesar de haber insistido durante los meses de verano que España se enfrenta a una «emergencia climática» sin precedentes. El Ejecutivo, que carga sobre la responsabilidad de las comunidades autónomas, se parapeta en que ya ha impulsado tres estrategias forestales y un decreto para la prevención, vigilancia y extinción.

Así ha quedado recogido en una respuesta parlamentaria del Gobierno a una pregunta por escrito realizada por el Grupo Popular en el Congreso. En su escrito, al que ha tenido acceso OKDIARIO, los de Feijóo instan al Ejecutivo de Sánchez a explicar si, en los próximos cinco años, trabajarán en la aprobación de un «Plan Nacional de Prevención de Incendios Forestales» para el ejercicio 2025-2030.

Tras la que ha sido considerada como la peor oleada de incendios que ha sufrido España y después de que más de 400.000 hectáreas hayan quedado calcinadas este último verano, el presidente Pedro Sánchez -que permaneció recluido durante semanas en La Mareta-, insistió en la urgente necesidad de dar una respuesta desde el Estado a este tipo de catástrofes. Es por ello que, más tarde, impulsara la creación de un Pacto de Estado de 10 puntos frente a la Emergencia Climática.

A pesar de sus intentos por demostrar su compromiso para con la sociedad civil y las administraciones públicas, los de Sánchez se parapetan en su respuesta al PP que «las competencias en materia de prevención y restauración de incendios forestales, de acuerdo con la Constitución Española y los Estatutos de Autonomía, corresponde a las comunidades autónomas».

Con todo, el que llamó a la actuación conjunta entre el Gobierno y las autonomías -once de las cuales están bajo mandos del PP-, en un intento de eludir sus responsabilidades, sostiene ahora que son los representantes de las distintas comunidades quienes deben establecer las políticas y los recursos necesarios en materia de prevención de incendios. Todo, inclusive, porque ésta sostienen no es labor del Ejecutivo central.

Tres planes y un decreto

Para justificar sus argumentos, el Gobierno apela a la aprobación de la Estrategia Forestal Española Horizonte 2050. Un instrumento, aprobado por el Consejo de Ministros en el año 2022, que reconoce incluso que «el progresivo abandono de la población rural» así como «el cese» de actividades agrarias, agrícolas y ganaderas, también la falta de planificación forestal, son algunos de los factores que están detrás de la proliferación de incendios.

El Gobierno también apunta a que en sus planes ya haya estado la creación del Plan Forestal Español 2022-2032 aún vigente y otro sobre Orientaciones Estratégicas para la Gestión de los Incendios Forestales en España. Éste último inclusive, pone énfasis en que el fenómeno de la despoblación, unido al abandono de usos tradicionales, «origina estructuras forestales más susceptibles a la propagación de incendios donde se reducen las oportunidades de extinción».

En línea con arrojar a las comunidades autónomas su responsabilidad en la gestión, los de Sánchez aducen al último Real Decreto 716/2025, de 26 de agosto, mediante el cual se les insta a cumplir unas directrices y criterios comunes en los planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales.