La prensa internacional de izquierdas y conservadoras de Europa y Estados Unidos ha destacado el golpe a Pedro Sánchez después de que el Tribunal Supremo haya condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, este jueves 20 de noviembre a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Además de la inhabilitación, el Supremo le ha impuesto que indemnice a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, con 10.000 euros por los daños morales ocasionados. La prensa internacional de izquierdas ha destacado que el movimiento de Sánchez se haya producido contra «una rival política», en este caso, Isabel Díaz Ayuso.

The Guardian

El periódico de izquierdas británico ha destacado «el Golpe al presidente español: el fiscal general, Álvaro García Ortiz, declarado culpable en un caso de filtraciones». El periódico de izquierdas ha resaltado que «Álvaro García Ortiz, quien había negado haber compartido con periodistas los datos personales de un empresario sobre un caso fiscal, ha sido inhabilitado para su cargo durante dos años».

The Independent

El periódico de izquierda radical británico ha subrayado que el fiscal general de España, culpable de filtración en caso de fraude fiscal contra la pareja de rival político.

El Tribunal Supremo de España ha declarado culpable al fiscal general del país por filtrar información confidencial sobre el novio de una destacada política conservadora y rival del gobierno.

The Telegraph

El periódico conservador británico ha resaltado que el fiscal general de izquierda en España, [declarado] culpable de filtración contra la líder conservadora de Madrid. La pareja de Isabel Díaz Ayuso, que se enfrenta a un juicio por fraude fiscal, presentó una querella particular contra la alta autoridad judicial.

The Washington Post

El rotativo de Estados Unidos de la capital de Washington ha resaltado que «el fiscal general de España, culpable de filtración en caso de fraude fiscal contra la pareja de un rival político. El Tribunal Supremo de España ha declarado culpable al fiscal general del país por filtrar información confidencial sobre el novio de una destacada política conservadora y rival del gobierno».

Associated Press

La agencia de noticias Associated Press, con sede en Nueva York, ha explicado que el Tribunal Supremo de España declara culpable al fiscal general por filtrar información confidencial sobre la pareja de una líder conservadora».

La agencia más importante del mundo ha resaltado que «el jueves, el Tribunal Supremo de España declaró culpable al fiscal general Álvaro García Ortiz por filtrar información confidencial sobre el novio de una destacada política conservadora y rival del gobierno. En una votación dividida de 5 a 2, el tribunal inhabilitó a García Ortiz para ejercer su cargo durante dos años».