Feijóo exige a Sánchez que dimita y convoque elecciones: «Como es la salida digna, no la tomará»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado al presidente Pedro Sánchez «decencia» para dimitir y «devolver la voz» a los españoles convocado unas elecciones. A su juicio, «como ésa es la salida digna, estamos seguros de que no la tomará». «Aquí lo importante es el imperio de la ley, no el imperio del señor Sánchez», ha esgrimido Feijóo.

En una declaración institucional desde la sede nacional de PP sita en la madrileña calle de Génova, Feijóo ha destacado que, tras el anuncio del Tribunal Supremo (TS) de condenar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, lo único que ha quedado acreditado por parte de los de Sánchez ha sido un «empecinamiento» por «defender lo indefendible».

Para Feijóo, el fallo de los magistrados del Supremo ha sido «prudente» y sobre ello, ha destacado que haya contado con el voto mayoritario de los jueces, 5 frente a 2. «Un mínimo de decencia requeriría disipar toda sombra de duda de una institución clave como lo es la fiscalía general del Estado», ha señalado. «Y eso no puede garantizarlo ya ni la misma persona ni con los mismo métodos que han ocasionado este bochorno», ha proferido.

Con todo, el jefe del principal partido de la oposición ha señalado que cualquier otro presidente del Gobierno «con un mínimo de decencia» no tendría otra salida que presentar una dimisión. También devolver a los españoles «la voz para decidir el futuro político que deseamos».

«García Ortiz ha escrito una página negra en la historia de la democracia que es hoy única en la que, el fiscal general, es condenado por actuar contra al legalidad que viene obligado a defender», ha recordado Feijóo. Si bien ha escrito las peores páginas de la memoria de la Fiscalía, ha sido el presidente Sánchez quien le ha suministrado «la tinta» para escribir a pesar de las evidencias de sus delitos.

Según el líder popular, el fiscal general «no cometió un delito por su cuenta y deseo, sino que se prestó a ser un peón en la estrategia política del Ejecutivo». Además, le ha acusado de haber participado «con ciega obediencia en una operación política contra el Partido Popular, más concretamente, «contra una presidenta de una comunidad autónoma».

Con todo, Feijóo ha puesto énfasis en las declaraciones del presidente Sánchez en las que repitió aquello de «¿Quién le va a pedir perdón al fiscal?». «Pues hoy tiene la respuesta: nadie», ha exclamado Feijóo. «Es él quien tiene que pedir perdón a todos los españoles por nombrar a este fiscal, por utilizarlo para sus intereses y por manosear de forma tan burda las instituciones», ha zanjado.