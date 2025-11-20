Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha exigido al presidente Pedro Sánchez que pida disculpas minutos después de conocerse la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. A su juicio, al jefe del Ejecutivo sólo le queda «evitar un mayor bochorno institucional» pidiendo perdón por la que ha calificado de «burda operación política» para atacar a los jueces.

«Esta anomalía pesará siempre sobre Sánchez», ha señalado Feijóo en un mensaje a través de sus redes sociales. «Por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado ha sido condenado en el cargo», ha asegurado.

La reacción del líder del principal partido de la oposición ha llegado apenas unos instantes después de conocerse la decisión del Tribunal Supremo (TS) de imputar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. Ello, en relación a la filtración de datos personas de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Una condena, la del fiscal general del Estado, por la que se verá obligado a pagar una multa que asciende a 7.200 euros de multa y a la que se le suman dos años de inhabilitación. García Oritz deberá también pagar al empresario Alberto González Amador un total 10.000 euros de indemnización.

Exigen disculpas a Sánchez

El secretario general de los populares, Miguel Tellado, ha exigido ahora al líder socialista del Ejecutivo que pida disculpas a los españoles. «¿Quién va a pedir perdón al Fiscal? Nadie, señor Sánchez», ha expresado el dirigente del PP a través de un mensaje en sus redes sociales.

A su juicio, es el presidente del Gobierno «quien tiene que pedir perdón» por «perturbar la normalidad democrática de este país». «Debe seguir el camino de su fiscal general. La inhabilitación de Álvaro García Ortiz inhabilita al presidente del Gobierno a seguir», ha esgrimido Tellado.

Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, ha sido de hecho la primera en interpelar a Sánchez sosteniendo además en que ahora sea su turno de «pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones». «Por ese orden. No hay más», no hay más.