El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que nombrará a un nuevo fiscal general del Estado «en los próximos días» tras la sentencia del Supremo contra el hasta ahora máximo representante del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz. El Alto Tribunal le ha condenado a dos años de inhabilitación por filtrar un correo para atacar políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Desde el Gobierno han expresado que «se pondrá en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo o una nueva Fiscal General del Estado», que han asegurado que «será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho».

Fuentes de La Moncloa aseguran que el Ejecutivo «respeta el fallo, pero no lo comparte» la decisión del Alto Tribunal. La redacción de la ponencia ha recaído sobre el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, Andrés Martínez Arrieta. La resolución cuenta con dos votos particulares discrepantes de las magistradas Ana María Ferrer García y Susana Polo García.

A su vez, el Gobierno ha querido «reconocer la labor de Álvaro García Ortiz en defensa de la ley y la verdad en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado».

«Morderse la lengua»

Por otro lado, el ministro de Transformación Digital y para la Función Pública, Óscar López, el primero de los miembros del Gobierno que ha aparecido públicamente tras la sentencia, ha preferido «morderse la lengua» después de ser preguntado por la prensa sobre la condena. En su lugar, el también líder del PSOE madrileño ha preferido «ser prudente» y leerse la decisión antes de expresar su opinión.

Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se pronunció horas antes de conocerse el fallo del Supremo sobre el fiscal general y aseguró que cualquier decisión sería «justa». En esa misma línea, el político socialista expresó su «respeto máximo y absoluto al trabajo que están haciendo los magistrados de la sala segunda».

El titular de la cartera de Justicia evitó emitir una opinión que sí había mostrado «en otros momentos». «En plena deliberación, no sería prudente dar mi opinión en este procedimiento judicial, en otros momentos he dado mi opinión, pero ahora hay que ser muy respetuosos y esperar unos días a la sentencia», subrayó.

El Supremo ha impuesto a García Ortiz una indemnización a la pareja de la líder del Ejecutivo madrileño, Alberto González Amador, con 10.000 euros por los daños morales ocasionados. Por otro lado, deberá pagar una multa de 7.300 euros. Al ser condenado, también tendrá que cargar con las costas del juicio, incluyendo las de la acusación particular. En todo caso, la sentencia aún está pendiente de redacción y surtirá efectos a partir de su notificación.

En el juicio ha habido siete acusaciones personadas, que pedían entre 4 y 6 años de prisión y hasta 12 de inhabilitación. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado reclamaban la absolución de García Ortiz, defendiendo que no se ha producido delito alguno. Asimismo, el Ministerio Público alegaba presuntas vulneraciones de derechos fundamentales, incluyendo la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones.