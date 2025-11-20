El nuevo portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Nando Pastor, ha mostrado este jueves la desconfianza de los populares en el presidente del Gobierno. El Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene un plazo máximo de 10 días para que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el nombramiento de Juan Francisco Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat Valenciana una vez sea elegido por votación en las Cortes Valencianas, cosa que ocurrirá este 27 de noviembre. El PP cree que Sánchez apurará ese plazo al máximo. Los 10 días. Si así fuera, el nuevo Consell no podría empezar a funcionar hasta poco antes de Navidad. En torno al 13 de diciembre, lo que sumado a otros plazos, llevaría hasta casi Nochebuena. «El artista invitado estrella para que las cosas vayan rápido se llama Pedro Sánchez», ha advertido Fernando Pastor al respecto. La publicación en el BOE puede llevarse a cabo en un plazo máximo de 10 días. «Veremos la prisa que tiene el presidente del Gobierno para que los valencianos tengan un nuevo presidente y un Consell plenamente en marcha».

Nando Pastor se han manifestado así, en su comparecencia de este jueves, después de que la Mesa de las Cortes haya fijado para el jueves próximo, 27 de noviembre, la investidura de Pérez Llorca.

Las manifestaciones de Nando Pastor evidencian lo que ya es sabido en la Comunidad Valenciana. Existe una desconfianza clara hacia Pedro Sánchez porque sus gestos hacia este territorio así lo aconsejan. Sobre todo, desde la DANA del 29 de octubre de 2024 y su fallida visita a Paiporta el 3 de noviembre del mismo año.

En el seno del PP creen que Sánchez dará el visto bueno a la publicación del decreto al término del plazo. Y entienden que esa demora generaría un problema no al nuevo gobierno, sino a los valencianos porque detendría durante mes iniciativas tan importantes como la reconstrucción tras la DANA.

Además, Nando Pastor ha valorado también que el proceso de elección de Juan Francisco Pérez Llorca avanza según los plazos previsto. «Vamos a ir paso a paso. Ayer, teníamos un candidato. Hoy, tenemos fecha para el pleno de investidura en las Cortes Valencianas». En este sentido, ha adelantado, también, que los proyectos de gobierno del candidato se conocerán «con luz y taquígrafos» en el pleno de investidura. Según el portavoz popular, ese pleno es: «El mejor escenario para exponer al pueblo valenciano la fórmula de gobierno y el programa del futuro presidente».