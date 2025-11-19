Nando Pastor es el nuevo portavoz del PP en las Cortes Valencianas y apunta a número 2 en el PPCV

Fernando Nando Pastor Llorens (Alcoy, 1971) es el nuevo portavoz del PP en las Cortes Valencianas. Releva a Juan Francisco Pérez Llorca, que es el candidato de los populares para presidir la Generalitat Valenciana. La elección de Nando Pastor como portavoz supone que el PP valenciano ha elegido a un perfil político muy claro para cerrar la legislatura. Se da la circunstancia de que ha sido, precisamente, Nando Pastor a quién como nuevo síndico popular le ha correspondido encabezar y firmar la presentación de la candidatura de Pérez Llorca ante registro de las Cortes Valencianas. Esta elección sitúa a Nando pastor en la antesala de convertirse también en el número 2 de Pérez Llorca en el PP Comunidad Valenciana.

Y otra clave, Nando Pastor es el portavoz del PP en la comisión de investigación de la DANA en las Cortes valencianas, donde tuvo que tratar directamente y casi a diario tanto con José María Llanos, portavoz de Vox, como Míriam Turial, presidenta de la citada comisión y también de Vox. Es decir, que mantiene un trato fluido con la formación de Santiago Abascal.

Nando Pastor es quien, precisamente, citó a Pedro Sánchez y tres de sus ministros a la citada comisión de la DANA, así como a Teresa Ribera. Fue, también, quien junto al entonces síndico, Miguel Barrachina, presentó ante la Agencia Valenciana Antifraude, las facturas de las empresas del hermano del ex presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig. También, llevó a Antifraude los contratos en que participó la actual secretaria de Organización del PSOE de Pedro Sánchez, Rebeca Torró, en la pandemia. Y es a quien ya en las últimas fechas le ha correspondido pedir responsabilidades y responder a Diana Morant y Joan Baldoví.

Ha sido varias veces concejal y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alcoy. Y, por relatar algo fuera de la política, fue Sant Jordiet en las Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy. Algo, que muy pocos alcoyanos consiguen.

En el ámbito de la gestión, se trata de un buen negociador, pero también de un político experimentado. No cejará en buscar consenso y cerrar pactos, pero también se mostrará firme cuando la situación lo requiera. La portavoz adjunta continuará siendo la ex alcaldesa de Benetúser, Laura Chuliá.