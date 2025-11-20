Santiago Abascal, líder de Vox, ha afirmado que igual que Álvaro García Ortiz es «el primer fiscal general condenado de la historia de España», Pedro Sánchez será también «el primer presidente» del Gobierno español «que acabará en la cárcel».

Abascal ha justificado este jueves en un mensaje en las redes sociales la ausencia de Vox en el acto de conmemoración de los 50 años de la monarquía y lo ha relacionado con la condena al fiscal general del Estado. «Por eso es inaceptable celebrar ni conmemorar nada junto a esta mafia que no hace más que ensuciar las instituciones», ha analizado en la red social X, donde ha reaccionado tras el fallo del Tribunal Supremo sobre García Ortiz.

El diputado de Vox, José María Figaredo, ha comparecido en el Congreso de los Diputados tras conocerse la condena a Álvaro García Ortiz y ha recordado que Pedro Sánchez decía «quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado». «Q¿uién pedirá ahora perdón a los españoles por las mentiras de este Gobierno?», se ha preguntado el dirigente conservador. «¿Va a salir alguien del Gobierno a pedir perdón?», ha incidido Figaredo.

El Tribunal Supremo ha inhabilitado dos años al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de un correo privado del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, para dañar políticamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid. La condena por este delito de revelación de secretos ha sido dictada por una mayoría de cinco votos a favor y dos en contra, estos últimos, correspondientes a las magistradas.

Como ha destacado Abascal en su mensaje, Álvaro García Ortiz se convierte en el primer fiscal general del Estado condenado de la historia de España. Además de la inhabilitación, el Supremo le ha impuesto que indemnice a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, con 10.000 euros por los daños morales ocasionados, que se unen al pago de una multa de 7.200 euros. Al ser condenado, también tendrá que cargar con las costas del juicio, incluyendo las de la acusación particular.