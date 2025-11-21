Una soltera de ‘First Dates’ sorprende con una pícara propuesta: «Enséñame cómo te comes…»

Las puertas de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular show de citas a ciegas regresó la pasada noche del 20 de noviembre y lo hizo con el objetivo de presentar a sus nuevos participantes. De esta manera, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer a Mónica. La comensal, de 42 años, se presentó como una operaria de fábrica y creadora de contenido. Llegó al local del amor desde Lleida e indicó ser «una mujer sin filtros». Asimismo, a nivel sentimental, explicó que ha tenido experiencias buenas y malas.

Su última relación fue hace siete años. Eso sí, a pesar de ello, ha tenido sus «cosillas». Con sus parejas confiesa que tiene un carácter un poco peculiar. Pues, puede pasar de ser agradable a dura en cuestión de segundos. «No me tengo que vender, tengo que ser como soy», afirma al equipo de Cuatro. Asimismo, le pidió a la organización que le presentase a un hombre moreno y alto, a poder ser. Pues, según ha indicado, son su debilidad y por los que se siente atraída. Una serie de datos que el programa ha tenido en cuenta y por los que quisieron presentarle a Javier, de 44 años.

Javier a Mónica sobre su cena: «Si me las como como en casa, nos echan»

El participante se presentó como un mecánico al que no le ha ido muy bien en el plano amoroso. De hecho, nunca ha encontrado a alguien que le dé la misma intensidad y amor que él aporta. Pero, lamentablemente, la primera impresión entre ambos no fue la esperada. «No me gusta y tiene pinta de que no me va a gustar ni su personalidad», declaró ella nada más verlo.

Javier, por su parte, si quedó encantado con ella. Y es que, destacó que es «muy atractiva» y tiene «unos ojos preciosos». Pero, a pesar de ello, ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose. Por ello, y tras pasar hasta su mesa en el restaurante, comenzaron a hablar de diversos temas con el objetivo de descubrir si compartían gustos en común o no. Pero, no coincidieron ni en la elección de su comida.

«A ver cómo te comes tú las almejas. Enséñame cómo te comes las almejas», le dijo Mónica. Pues, la soltera quería que la cita dejase de tener un matiz de tensión. Con humor, el soltero le siguió la corriente. «Si me las como como en casa, nos echan», le dijo entre risas. Seguidamente, cogió su cuchillo y el tenedor para empezar a comer. Pero, se sinceró con Mónica. «Yo creo que me he equivocado cogiendo esto», dijo.

Mónica se sincera en ‘First Dates’: «Prefiero que me dejen tirada en la primera cita que no después de 50 citas»

Sin embargo, la soltera no consideraba que se hubiese equivocado con la elección de su cena. «Se deben pedir almejas de primer plato. Yo quiero ver cómo comen almejas», le comentó con humor. «Voy con la mano», le respondió el participante. Fue entonces cuando Javier, con la intención de cambiar de tema, comenzó a alabar a su cita. «Siempre que te digan que tienes algo bonito, mola. Me ha gustado», comentó ella.

Mónica le contó que su carácter suele ser un impedimento en sus relaciones, pues, a veces, se excede de borde. «No te estás vendiendo nada bien, pero de momento me está gustando porque eres muy sincera y no tienes filtro y eso es coj*nudo», le dijo él. Pero, ella concluyó de manera contundente. «No quiero dar sorpresas. A lo mejor me tengo que callar muchas cosas, pero para qué, si lo van a ver igual. Prefiero que me dejen tirada en la primera cita que no después de 50 citas cuando vean cómo soy realmente», sentenció en First Dates.