Un soltero de ‘First Dates’ asegura ser mejor que el Satisfyer: «Tengo una lengua mecánica»

Las puertas del restaurante de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más vistos por los espectadores de Cuatro, y sus casi diez años de emisión lo avalan. De esta manera, el pasado 19 de noviembre, la audiencia tuvo la oportunidad de conocer a participantes como Fabio. El comensal, de 45 años, regresó al formato tras haber vivido una primera experiencia que no salió muy bien. El cocinero y DJ italiano anda en busca de una mujer que lo haga sentir especial. Pues, odia sentirse como «un juguete sexual».

Teniendo en cuenta sus requisitos, el equipo del programa le presentó a Elena. La soltera, de 49 años, es una pinche de cocina que también quiere encontrar al amor de su vida. La primera impresión entre la pareja de solteros fue bastante positiva. Pues, ambos han quedado encantados con el físico del otro. Pero, las impresiones cambiaron un poco conforme se fueron conociendo. Y es que, la soltera opinó que él hablaba mucho. «Habla muchísimo y a mi no me deja hablar», aseguraba. A pesar de ello, continuaron conociéndose.

Fabio explica por qué es conocido como el DJ Satisfabio

Los solteros abordaron el tema de los tatuajes. Fue entonces cuando Fabio mostró su lado más vulnerable. Y es que, según contó, sus padres y su hermano se murieron en un periodo corto de tiempo entre una muerte y otra. Una historia de vida que dejó impactada a Elena. «No parece sensible, pero lo es», comentó ella en uno de los totales.

Tras ello, el comensal le habló de su trabajo como DJ. Fue así como le contó el motivo de su apodo: Satisfabio. «Me llamó así porque soy mejor que el Satisfyer, tengo más velocidades y siempre estoy cargado», le dijo sin ningún tipo de filtros. Unas declaraciones con las que dejó completamente colorada de la vergüenza a la soltera.

«Busco el placer de la mujer antes que el mío. Tengo una lengua mecánica con 16 velocidades. Es muy eficaz», le contó. Al escucharle hablar de sexo tan abiertamente, Elena confesó que le estaban entrando los calores. Y es que, ella siempre ha sido muy vergonzosa con estos temas. Además, el hecho de que lo hablasen en un programa de televisión, el cual ve mucha gente y se emite a nivel nacional, no ayudaba mucho.

La química entre ambos participantes no paraba de crecer, y ellos eran consciente de la situación. Por ello, estuvieron de acuerdo en trasladarse hasta el reservado de First Dates. Un momento de mayor intimidad donde terminaron dando rienda suelta a la pasión con un arrollador beso. Por ello, en la decisión final no tuvieron dudas. Ambos participantes estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose fuera del programa. Así pues, como respuesta a la pregunta de una segunda cita, se dieron un beso frente al equipo de Cuatro.