Camilo conquista Gran Canaria con un multitudinario concierto ante más de 11.500 personas

Camilo adora España, eso no es ningún secreto. Desde que comenzó a dar sus primeros pasos en la industria musical, el público español se ha mostrado fiel al estilo artístico del colombiano. Una travesía inolvidable donde artista y fan han visto como sencillos como Favorito, Por primera vez, Pegao, Vida Rico o Índigo han conseguido llegar a lo más alto. Por ello, como tradición de cada verano, el cantante ha regresado a nuestro país para continuar con su Nuestro lugar Feliz Tour. Un reencuentro con su querida «Tribu» donde las emociones no están faltando en ningún momento y para el que el joven, de 31 años, ha elegido a Gran Canaria como una de sus paradas indispensables. Por lo tanto, y como no podía ser de otra manera, el equipo de Happy FM ha estado allí para verle.

El pasado viernes, 22 de agosto, más de 11.500 personas se congregaron en el Gran Canaria Arena para ver a Camilo en directo. Un encuentro musical que comenzó a las 21:00 horas y donde los asistentes pudieron disfrutar de casi 2 horas de espectáculo. Y es que, el colombiano regresó por todo lo alto. Pues, no solo cantó la mayoría de los temas que componen su discografía musical, también se aventuró a mostrar sus pasos prohibidos. Los conciertos de Camilo siempre han destacado por ser un encuentro de felicidad y diversión. Un rato de desconexión de la rutina diaria donde todo el que acude sale del recinto con una gran sonrisa. Por ello, el cantante y toda su banda sorprendieron bailando al compás y realizando divertidos movimientos de cadera al ritmo de sus canciones. Pues, ese es el objetivo de la música. Vivirla.

Ante un estadio abarrotado de fans, Camilo cantó también algunos de sus últimos lanzamientos. Sencillos como Maldito ChatGPT, Querida yo o Salitre hicieron vibrar por completo al público canario. Una puesta en escena impresionante y un juego de luces que se convirtieron en la mejor carta de presentación de un tour de éxito para el colombiano.

De esta manera, esta sería la tercera ocasión en la que el artista se desplaza hasta Gran Canaria para poder llevar a cabo uno de sus espectáculos musicales. La primera vez tuvo lugar en el 2021 y lo hizo también, como no podía ser de otra manera, ante un estadio repleto de asistentes. El segundo encuentro tuvo lugar en Granca Live Fest 2022, donde fue elegido como uno de los cabeza de cartel de la edición. Por ello, este 2025, no podía faltar.

Camilo se sincera en su concierto de Gran Canaria: «Puedo decir de España, que esta es mi segunda casa»

Completamente emocionado por el amor que siempre le ha ofrecido el público canario, desde el primer momento, el colombiano no paró de agradecerle a los asistentes el querer estar ahí con él una vez más. Un encuentro donde no faltó el icónico cántico del «Pío Pío», muy característico de la isla y al que Camilo no dudó en sumarse, y algunos guiños en sus discursos a Las Palmas de Gran Canaria.

«Puedo decir de España, que esta es mi segunda casa», dijo el joven tras leer una carta que escribió para sus fans. La cita ha sido producida por New Event, una promotora que celebra su décimo aniversario en el sector y que ha organizado más de 200 conciertos en el archipiélago canario. Un encuentro que brilló también por su organización, pues contó con medidas para reducir su impacto ambiental. Sin lugar a duda, un concierto muy esperado donde Camilo volvió a demostrar por qué es el Favorito de los españoles.