Una víctima del falso lacador de Mallorca: «Me enviaba fotos de mis hijos y me perseguía con el coche»

Mari Carmen es una de las víctimas de Israel Higuera Guerrero, el falso lacador de puertas y ventanas de Mallorca. Junto con otras 20 personas, esta mujer residente en Playa de Palma fue engañada por este estafador que se hacía pasar por trabajador de una conocida empresa de lacados y barnizados ubicada en el polígono de Can Valero.

Esta víctima contactó con él a través de Facebook y luego entabló conversación directa a través de Whatsapp, donde pactó un precio de 800 euros. Unos días más tarde, el hombre se personó en la casa de la mujer y se llevó todo el material con el que tenía que trabajar. Tras ese momento, nunca más le volvió a ver en persona.

En un primer momento, le envió la foto de una persiana correctamente lacada para disimular. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, el estafador empezaba a poner excusas asegurando que su hijo estaba enfermo para justificar su tardanza. También exigía bizums constantemente porque «se había quedado sin pintura» o para poder pagar un supuesto local que utilizaba para trabajar.

Tras esta grave situación, Mari Carmen le empezó a exigir al estafador, actualmente en prisión, que le devolviera el dinero y su material, pero el hombre, lejos de achantarse, se volvía agresivo y la amenazaba con fotos suyas y de sus hijos menores de edad. Incluso la llegaron a perseguir con un coche durante algunos días.

«Me llegaron a perseguir. No era él, pero era alguien de los suyos. Me perseguían durante todo el día con un mismo coche a todos los sitios a los que iba. Se lo comenté a la Policía y me dijeron que no me preocupara, pero claro, el miedo ya lo tienes en el cuerpo», asegura.

El estafador Israel Higuera guardaba todo el material de sus víctimas en una finca de Sa Pobla que tiene como arrendatario, aunque no paga el alquiler desde hace meses, según cuenta Mari Carmen a OKBALEARES, que no ha podido recuperar el dinero perdido debido a las múltiples deudas económicas que tiene el falso lacador.

«En mi caso están todas las puertas que le di totalmente destrozadas. Quitó manetas, quitó bisagras. Ahora hay que comprar todo otra vez y encima no voy a poder recuperar los 800 euros que pagué», indica indignada la víctima.

Según ha podido saber OKBALEARES, la Policía Nacional llevaba tiempo detrás de este estafador. No es la primera vez que ha estado detenido y años atrás llegó a tirarse desde un primer piso para evitar que lo arrestaran por otras estafas.

Tras sus últimas estafas por las que ha sido detenido, Israel Higuera ha llegado a acumular hasta 30.000 euros tras engañar a unas 20 personas, aunque la investigación sigue abierta ya que no se descarta que puedan aparecer más víctimas.