Detenido un falso lacador de puertas y ventanas en Mallorca: estafó a 20 personas y consiguió 30.000 euros

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de nacionalidad española por una mega estafa relacionada con trabajos de lacado y barnizado de puertas y ventanas. El varón, que ha sido denunciado por unas 20 personas, ofrecía sus servicios en portales de internet y chats de mensajería telefónica utilizando nombres de empresa solventes a un precio muy inferior al del mercado.

El arrestado, que se había apoderado de unos 30.000 euros, entablaba una conversación con las víctimas, acordaba un precio y él mismo recogía de los domicilios de los clientes los efectos a reparar. Antes de abandonar las viviendas con los materiales, el estafador solicitaba el adelanto del 50% del total del presupuesto, entregando a las victimas un “recibí” en alguno de los casos y en otro ningún tipo de documento como justificante de pago.

Instantes más tarde, informaba a los perjudicados de que en un breve intervalo de tiempo los trabajos estarían acabados. Luego, el hombre contactaba con sus víctimas y solicitaba más dinero de lo acordado excusándose en que tenía que comprar más material de lo inicialmente pactado o que debía de entregar los efectos a un carpintero para su arreglo y posterior lacado.

Por otro lado utilizaba la excusa del alquiler de un local para llevar a cabo los trabajos y por este motivo necesitaría un adelanto de una indeterminada cantidad de dinero. Para generar confianza ofrecía a las victimas la posibilidad de abaratar el coste final entre 200€ y 300€ del dinero acordado.

El varón llegó a enviar a las victimas fotos de su documentación personal con el interés de generar tranquilidad y conseguir el dinero solicitado. Posteriormente llegado el plazo de entrega, el presunto autor contactaba con las victimas y acordaba una fecha y hora de entrega, no llegando en ningún momento a hacerse efectiva la entrega del material ya que el presunto autor dejaba de contestar a las llamadas y mensajes.

Transcurridos varios meses más del plazo inicialmente pactado para la entrega de los efectos, el presunto autor se tornaba agresivo y en actitud chulesca hacia las víctimas llegando a proferir amenazas con agresiones físicas a ellos o sus familiares y solicitando más dinero para entregarles los trabajos.

Por todo esto, el Grupo de Delincuencia Económica y Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional abrió una laboriosa investigación hace unos meses, gracias a la cual se logró la plena identificación y localización del presunto autor, en una finca de la zona norte de Mallorca, donde finalmente se llevó a cabo su formal detención por los por un delito de estafa, amenazas y reclamación judicial.

No se descarta que se puedan aparecer mas victimas, por lo que la investigación sigue abierta.

Tras la puesta a disposición del presunto autor, la autoridad judicial acordó su ingreso en prisión provisional.