El equipo de ‘La isla de las tentaciones’ toma una drástica decisión: «Una de las parejas abandona hoy»

La pasada noche del 10 de noviembre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva emisión de La isla de las tentaciones. El popular formato ha regresado a la cadena y lo ha hecho de la mano de nuevas parejas. Una nueva aventura por República Dominicana donde ha quedado claro que las emociones no van a faltar. Eso sí, a penas ha pasado una semana del gran estreno de la edición y ya la organización se ha visto en la obligación de expulsar a una pareja. Pues, tras saltarse las normas y haber varias advertencias por parte de Sandra Barneda, la presentadora, hubo que tomar medidas drásticas.

La comunicadora acudió a cada villa con el objetivo de hablar con los participantes. Un encuentro donde se mostró tajante. «Estoy aquí como consecuencia de todo lo ocurrido en la ceremonia de collares. El miedo se apoderó de todos hasta el punto de saltaros las normas una y otra vez. Ese comportamiento tiene consecuencias muy graves. Esta misma noche, una pareja abandona de forma definitiva La isla de las tentaciones», anunció. Una noticia con la que dejaba a todos estupefactos. Pues, el programa acaba de comenzar y nadie quiere salir por la puerta de atrás.

Nieves y Lorenzo abandonan ‘La isla de las tentaciones’

De esta manera, cada participante tuvo que decir en voz alta el nombre de la pareja que consideraban que debía abandonar La isla de las tentaciones. Un proceso donde no faltaron las dudas y las lágrimas, pero hubo dos nombres. «Tengo algo importante que deciros, la votación por la sanción ha terminado. La pareja que abandonará esta misma noche es Nieves y Lorenzo», comunicó.

Los participantes se despidieron de sus compañeros de edición y lo hicieron con caras de tristeza. Fue entonces cuando Nieves y Lorenzo se reencontraron en la hoguera. El joven fue el primero en llegar y no dudó en mostrarse decepcionado con su pareja por ver cómo había hablado con Albert Barranco, el tentador. «Me parece muy heavy», le dijo a su chica. «Estás totalmente equivocado, no me conoces si crees que me van a comer la cabeza. Pienso que no me valoras nada», le respondió ella.

Al respecto, Nieves se sinceró frente a Sandra Barneda. «Yo con 23 años me he unido a tu vida de 30 y tú no has dado nada por acomodarte a la mía. Me estoy replanteando mi relación», comentó. «Deja los reproches a un lado. Te amo más que a nada en el mundo, sé que la relación no es perfecta, pero me quiero ir con ella y casarme», confesó él. Un tenso momento donde reinó la incertidumbre. Eso sí, se desconoce el desenlace de esta pareja. Pues, la cadena ha optado por emitir la decisión final en su próxima emisión. Este martes 11 de noviembre, los espectadores de Telecinco podrán ver si los participantes deciden irse juntos, por separado o con alguna tentación.