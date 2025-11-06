Las cinco parejas de ‘La isla de las tentaciones 9’ se saltan las normas: «¡Inadmisible!»

Tras el estreno de la novena edición de La isla de las tentaciones el pasado lunes 3 de noviembre, Telecinco no dudó un solo segundo en recompensar a los más fieles seguidores del reality con dos nuevas entregas, emitidas el martes y el miércoles respectivamente. De esta manera, pudieron ser testigos de momentos verdaderamente míticos como es la colocación de los collares por parte de los solteros a las parejas, pero también cómo los participantes escogían a los solteros y solteras con los que iban a tener su primera cita en esta edición de La isla de las tentaciones. En la entrega emitida el pasado miércoles 5 de noviembre, presentada por Sandra Barneda, los espectadores pudieron ver cómo las parejas volvieron a reunirse tras la tensa situación que se vivió en la presentación de los solteros y solteras. Como era de esperar, las lágrimas y los reproches no tardaron en hacer acto de presencia.

Tanto es así que las cinco parejas acabaron saltándose las normas por completo, lo que obligó a Sandra Barneda a pararles los pies y a dejarles muy claras las cosas para evitar que esto pudiese volver a suceder. Todo comenzó cuando, mientras las parejas iban eligiendo a los solteros con quienes tener su primera cita en La isla de las tentaciones 9, Rodri trató de acercarse a Helena, su pareja. Por suerte, las advertencias de la presentadora hicieron su efecto, puesto que el joven se frenó en seco y dio marcha atrás, antes de alcanzar a su novia. Pero esto no ocurrió con Darío que, tras elegir a Cristina para tener una primera cita, vio cómo Almudena, su chica, rompió a llorar, por lo que no dudó en acercarse hasta ella para tratar de consolarla. Todo ello haciendo caso omiso a las advertencias de la presentadora.

Visiblemente molesta, y a pesar de las disculpas de la pareja, Sandra Barneda se vio obligada a parar esta situación. «Las normas son claras, no me sirve el perdón», aclaró. Pero no todo quedó ahí, puesto que el instante más caótico llegó de la mano de Lorenzo y Nieves. Tras una serie de reproches, ella se hartó y abandonó el set hasta llegar a la playa. Él no dudó en correr tras ella para poder hablar las cosas con más tranquilidad.

Sandra Barneda fue tras ellos para conseguir que regresaran a sus asientos. Algo que el resto de parejas aprovechó para levantarse, abrazarse y besarse. Evidentemente, esto está terminantemente prohibido en este reality, puesto que hay unas normas y unos tiempos que hay que cumplir para que esta experiencia sea aún más efectiva.

Cuando la presentadora regresó a su puesto, se quedó descolocada con la situación. Tanto es así que su enfado era notorio: «¿Qué está pasando aquí? Os habéis saltado las normas todos, es inadmisible». Acto seguido comunicó que la próxima pareja que las rompiera sería expulsada, sin tapujos, del reality. Tras este toque de atención, las chicas eligieron a sus solteros favoritos. ¿Lograrán reprimir sus instintos para evitar volver a saltarse las normas?