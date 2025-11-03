La isla de las tentaciones, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los realities que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más los espectadores de Telecinco que no dudan en adentrarse de lleno en esta aventura que se desarrolla en la República Dominicana. Después de ocho ediciones verdaderamente impresionantes, en las que hemos podido ver cómo sorprendentes parejas se han visto superadas por la tentación, es el momento de conocer a la nueva remesa de este reality. Por primera vez en su historia, han abierto el casting a todo el público. Así pues, tanto parejas como solteros que así lo han deseado, se ha presentado. Tras un amplio e intenso proceso, por fin se ha dado a conocer el nombre de las cinco nuevas parejas que han puesto rumbo a República Dominicana para participar en La isla de las tentaciones 9.

Rodri y Helena

La pareja, en la que ambos tienen de 26 años, llevan juntos un año y llegan al reality desde Madrid.

Lorenzo y Nieves

Él tiene 30 años y ella 22 años, llegan desde Almería y tienen una relación de un año y 10 meses.

Juanpi y Sandra

El joven tiene 28 años, mientras que ella tiene 23. Ambos llegan desde Cádiz y llevan juntos, aproximadamente, un año y medio.

Gilbert y Claudia

Él tiene 24 años y ella 23 años. La pareja, que lleva un año y medio de relación, llegan desde Mallorca.

Darío y Almudena

Con 25 y 26 años, la joven pareja llega desde Málaga. Cabe destacar que son protagonistas de la relación más longeva de la historia del reality en nuestro país, puesto que llevan juntos nada más y nada menos que 11 años.

¿Cuándo se emite ‘La isla de las tentaciones 9’?

El lunes 3 de noviembre, a partir de las 21:45 horas (una hora menos en el archipiélago canario), se emitirá la primera entrega de la novena edición de este reality que se desarrolla en República Dominicana. Lejos de que solamente se emita una entrega por semana, también podremos disfrutar de nuevas entregas tanto el martes como el miércoles, a la misma hora.

Es más que evidente que las expectativas respecto a esta edición son verdaderamente altas, puesto que se ha llegado a decir que es la más impactante de la historia de La isla de las tentaciones. Lo que es un hecho es que todas las parejas están dispuestas a tentarse para poner a prueba su relación sentimental.