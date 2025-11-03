‘La isla de las tentaciones 9’: lista completa de los solteros y solteras de la nueva edición

No es ningún secreto que La isla de las tentaciones, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los realities que más éxito continúa cosechando en Mediaset. Y siendo honestos, no es para menos. Desde la emisión de la primera edición, en la que pudimos ver cómo Fani Carbajo o Susana Molina ponían a prueba sus respectivas relaciones sentimentales, son muchos los que se han enfrentado, cara a cara, a la tentación. El lunes 3 de noviembre comienza la emisión de la novena edición de La isla de las tentaciones en la que nuevas parejas pondrán rumbo a República Dominicana para hacer frente a esta experiencia que, de una manera u otra, va a cambiarles la vida para siempre. Como suele ser habitual en este formato, las parejas se separarán en dos villas, donde encontrarán a solteros y solteras dispuestos a enamorarles. ¿Lo conseguirán? ¡Descubrimos sus nombres!

Lista de solteros de ‘La isla de las tentaciones 9’

DAIRON

Tiene 25 años, es cantante y reside en Benidorm (Alicante).

MELCHOR

Tiene 22 años y llega desde Valencia. El joven trabaja en una empresa de Eficiencia Energética.

BORJA

Este coach biomecánico de 27 años llega desde Tenerife, aunque su origen es andaluz.

AITOR

Este administrativo tiene 28 años y llega desde Barcelona.

ANDREA

Tiene 33 años, es empresario y llega desde Italia.

JUANJO

Tiene 22 años, actualmente es opositor de policía y es de Alicante.

IÑAKI

Se trata de un empresario de 32 años que llega desde Barcelona.

CALUSH

Es monitor de ocio y tiempo libre, tiene 26 años y es italiano, aunque actualmente reside en Fuerteventura.

Estas son las solteras de ‘La isla de las tentaciones 9’

ALBA

Tiene 20 años, es profesora de baile y natural de Málaga.

ESTEFANÍA

Tiene 28 años y es azafata de vuelo y es de Cartagena (Murcia), aunque actualmente vive en Madrid.

NOELIA

Esta joven de Ronda (Málaga) se dedica al sector comercial y tiene 26 años.

MARA

Está opositando para policía, tiene 21 años y es de Alicante.

OLATZ

Esta nutricionista de 27 años llega desde San Sebastián.

CRISTINA

Tiene 23 años, es auxiliar de enfermería y viene desde Las Palmas de Gran Canaria.

SORAYA

Es administrativa, tiene 22 años y reside en Madrid.

VITA

La joven de 23 años viene desde Gerona aunque nació en Etiopía y estudia Administración y Finanzas.