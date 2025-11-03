Televisión

‘La isla de las tentaciones 9’: lista completa de los solteros y solteras de la nueva edición

Solteros y solteras de La isla de las tentaciones 9. (Mediaset)
Laura Hernández
No es ningún secreto que La isla de las tentaciones, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los realities que más éxito continúa cosechando en Mediaset. Y siendo honestos, no es para menos. Desde la emisión de la primera edición, en la que pudimos ver cómo Fani Carbajo o Susana Molina ponían a prueba sus respectivas relaciones sentimentales, son muchos los que se han enfrentado, cara a cara, a la tentación. El lunes 3 de noviembre comienza la emisión de la novena edición de La isla de las tentaciones en la que nuevas parejas pondrán rumbo a República Dominicana para hacer frente a esta experiencia que, de una manera u otra, va a cambiarles la vida para siempre. Como suele ser habitual en este formato, las parejas se separarán en dos villas, donde encontrarán a solteros y solteras dispuestos a enamorarles. ¿Lo conseguirán? ¡Descubrimos sus nombres!

Lista de solteros de ‘La isla de las tentaciones 9’

DAIRON

Tiene 25 años, es cantante y reside en Benidorm (Alicante).

Dairon, soltero de La isla de las tentaciones 9. (Mediaset)
MELCHOR

Tiene 22 años y llega desde Valencia. El joven trabaja en una empresa de Eficiencia Energética.

Melchor, soltero de La isla de las tentaciones 9. (Mediaset)
BORJA

Este coach biomecánico de 27 años llega desde Tenerife, aunque su origen es andaluz.

Borja, soltero de La isla de las tentaciones 9. (Mediaset)
AITOR

Este administrativo tiene 28 años y llega desde Barcelona.

Aitor, soltero de La isla de las tentaciones 9. (Mediaset)
ANDREA

Tiene 33 años, es empresario y llega desde Italia.

Andrea, soltero de La isla de las tentaciones 9. (Mediaset)
JUANJO

Tiene 22 años, actualmente es opositor de policía y es de Alicante.

Juanjo, soltero de La isla de las tentaciones 9. (Mediaset)
IÑAKI

Se trata de un empresario de 32 años que llega desde Barcelona.

Iñaki, soltero de La isla de las tentaciones 9. (Mediaset)
CALUSH

Es monitor de ocio y tiempo libre, tiene 26 años y es italiano, aunque actualmente reside en Fuerteventura.

Calush, soltero de La isla de las tentaciones 9. (Mediaset)
Estas son las solteras de ‘La isla de las tentaciones 9’

ALBA

Tiene 20 años, es profesora de baile y natural de Málaga.

Alba, soltera de La isla de las tentaciones 9. (Mediaset)
ESTEFANÍA

Tiene 28 años y es azafata de vuelo y es de Cartagena (Murcia), aunque actualmente vive en Madrid.

Estefanía, soltera de La isla de las tentaciones 9. (Mediaset)
NOELIA

Esta joven de Ronda (Málaga) se dedica al sector comercial y tiene 26 años.

Noelia, soltera de La isla de las tentaciones 9. (Mediaset)
MARA

Está opositando para policía, tiene 21 años y es de Alicante.

Mara, soltera de La isla de las tentaciones 9. (Mediaset)
OLATZ

Esta nutricionista de 27 años llega desde San Sebastián.

Olatz, soltera de La isla de las tentaciones 9. (Mediaset)
CRISTINA

Tiene 23 años, es auxiliar de enfermería y viene desde Las Palmas de Gran Canaria.

Cristina, soltera de La isla de las tentaciones 9. (Mediaset)
SORAYA

Es administrativa, tiene 22 años y reside en Madrid.

Soraya, soltera de La isla de las tentaciones 9. (Mediaset)
VITA

La joven de 23 años viene desde Gerona aunque nació en Etiopía y estudia Administración y Finanzas.

Vita, soltera de La isla de las tentaciones 9. (Mediaset)
