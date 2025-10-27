‘La isla de las tentaciones 9’: ¿cuándo se estrena la nueva temporada en Telecinco?

Ha llegado el momento. Después de revolucionar al mundo con su última edición, la cual nos presentó rostros como el de Montoya y Anita Williams, entre otros, ahora vuelve de la mano de nuevas parejas. La isla de las tentaciones 9 es un hecho y, más pronto de lo que pensamos, aterrizará en Telecinco de la mano de una nueva aventura por República Dominicana. Un encuentro televisivo que volverá a estar capitaneado por Sandra Barneda y donde nuevos participantes pondrán a prueba su amor. Eso sí, tendrán que enfrentar a la tentación para saber si su historia continuará o no.

Con el objetivo de ir calentando motores, Mediaset España ya ha presentado a los 16 solteros que tendrán como objetivo revolucionar a las parejas. Un reparto de aspirantes que llegan procedentes de todas las partes de la geografía española. Eso sí, antes de emitirse el estreno oficial de la temporada, Mediaset Infinity, la plataforma oficial del grupo de comunicación, lanzará dos formatos exclusivos como antesala a lo que está por venir. Pues, como ya han avanzado, esta edición superará con creces lo visto hasta ahora en televisión, que ya es mucho decir.

¿Cuándo se estrena ‘La isla de las tentaciones 9’?

Tal y como se ha informado, Rumbo a La Isla de las Tentaciones estará disponible en la plataforma a partir de este 28 de octubre. Una emisión crucial, pues se pondrá rostro a los grandes protagonistas del formato. Asimismo, y con el objetivo de dejar a la audiencia con la miel en los labios, mostrarán algunas de las imágenes que marcarán la aventura de los protagonistas por República Dominicana.

Pequeños adelantos con los que intentarán que los espectadores sean los que caigan en la tentación de ver esta edición. Asimismo, el estreno del programa llega por todo lo alto. Pues, según han anunciado, se realizará una emisión de tres noches consecutivas. De esta manera, el lunes se emitirá la gala oficial, el martes y el miércoles también habrá emisión en prime time a las 21:45 horas, y los viernes será el debate en Mediaset Infinity.

Pero la pregunta que todo el mundo se está haciendo es la misma. ¿Cuándo se estrena La isla de las tentaciones 9? El próximo 3 de noviembre será cuando arranque de manera oficial la edición. Un día muy señalado en la cadena que promete ser una auténtica montaña rusa de emociones. Asimismo, con ello, regresan también las hogueras mixtas, la hoguera de los solteros, el veto, el poder ver lo que ocurre en tiempo real en la villa contraria y el cara a cara frente al espejo.

Recordemos, este año La isla de las tentaciones se emite con mayor retraso en Telecinco debido a que la cadena ha apostado por emitir Supervivientes All Stars. Teniendo en cuenta que el reality de supervivencia acaba este jueves, 30 de octubre, el grupo de comunicación ya ha informado qué espacio será el que tome el relevo del concurso: La isla de las tentaciones 9. Por lo tanto, ahora sí, la cuenta atrás ha comenzado.