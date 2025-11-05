Sandra Barneda, al límite en ‘La isla de las tentaciones 9’: «¡He dicho que silencio!»

La pasada noche del 4 de noviembre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de La isla de las tentaciones. El popular reality de parejas, presentado por Sandra Barneda, se ha convertido en uno de los platos fuertes del grupo de comunicación, pues cada vez son más las personas que se unen a la aventura de República Dominicana. De esta manera, el público tuvo la oportunidad de ver el segundo programa de la edición. Un encuentro televisivo donde no faltaron los gritos, las acusaciones, las peleas y la presentación oficial de los solteros que se convertirán en la mayor tentación de los participantes.

En el primer programa se pudo ver cómo las solteras veían las primeras imágenes de sus novios en la villa. Un repertorio de escenas que se convirtieron en el primer detonante de muchas acusaciones. Y es que, las parejas se reunieron tras la primera noche separados. Fue entonces cuando Sandra, una de las concursantes, se dirigió a su pareja, Juanpi, y le acusó de hablar sobre el vídeo sexual que hizo con su ex pareja. «¿Ves eso normal?», le preguntó a gritos. El resto de las chicas no se quedaron calladas y mostraron su indignación con sus parejas. Una situación que terminó por descontrolarse y que causó el caos en la isla.

«Por favor, todos sentados», pidió Sandra Barneda. La presentadora de La isla de las tentaciones intentó poner un poco de orden a la situación, pero los participantes no estaban por colaborar. «¡He dicho que silencio, por favor! Solo vais a hablar cuando os dé la palabra. ¿Lo habéis entendido?», comunicó muy enfadada. Pues, nadie le hacía caso.

Las participantes estaban completamente desatadas. Y es que, el enfado en ellas era más que evidente. Sus parejas, al respecto, intentaban defenderse como buenamente podían. Pero, por mucho que Barneda puso un alto al fuego, la situación continuó muy tensa y repleta de reproches.

Claudia, una de las participantes, fue la que más perdió los papeles. Y es que, no dudó en acusar a su novio, Gilbert. «Me da asco» y «eres un falso», son algunos de los comentarios que le decía. Ante ello, el joven le recordó que habían acudido al formato «para ponerse a prueba». Sandra Barneda intentó dar un poco de calma a la situación.

Pero, los gritos y las lágrimas no cesaron. Ante ello, y con la intención de ofrecer un momento entendible para la audiencia, la comunicadora les dejó claro que solamente podían hablar cuando ella les cediera la palabra. «Esta batalla contra la confianza no ha hecho más que empezar», les dijo antes de concluir el encuentro. Sin lugar a duda, la nueva edición de La isla de las tentaciones ha comenzado con más drama e intensidad que nunca, y ya eso es mucho decir.