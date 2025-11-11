Carlos Alcaraz – Fritz en directo: cómo va, resultado y dónde ver por TV gratis el partido de las ATP Finals 2025
Sigue en directo el minuto a minuto, juego a juego, de este partido de las ATP Finals entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz
A qué hora es el partido de Carlos Alcaraz hoy: horario y dónde ver el partido contra Fritz en directo online gratis las ATP Finals 2025
Alcaraz: «Mi rivalidad con Sinner es sana, no tengo que ponerle una cara buena si no lo siento»
Carlos Alcaraz se ve las caras este martes 11 de noviembre ante el estadounidense Taylor Fritz en su encuentro directo de la fase de grupos de las ATP Finals. El español, que logró superar en su encuentro inaugural al australiano Alex de Minaur, quiere seguir con paso firme en su camino hacia su primer título en este torneo, de gran prestigio entre la élite tenística. Hasta la fecha, Alcaraz y Fritz se han enfrentado en cinco ocasiones, con un claro balance positivo para el español, con cuatro victorias de su lado.
Los aficionados al tenis podrán seguir en directo este emocionante Carlos Alcaraz – Taylor Fritz gracias a Movistar+, que posee los derechos de retransmisión en exclusiva en España de las ATP Finals 2025. El encuentro podrá verse en televisión a través de los canales Movistar Plus+, Vamos y Movistar Deportes. Los dos primeros están incluidos en el paquete básico, mientras que el canal Movistar Deportes forma parte de la suscripción premium dedicada a los grandes eventos deportivos.
Si no puedes ver el partido en televisión o en streaming, también podrás seguir el Carlos Alcaraz – Fritz en directo por radio y gratis. Cadenas nacionales como Radio Marca, Cadena SER, COPE, Onda Cero o RNE ofrecerán conexiones en vivo con el Inalpi Arena de Turín para narrar cada punto del encuentro del tenista español.
6-7, 2-1
Alcaraz arriba
Juego para Alcaraz bien llevado, solvente. Este segundo set va a un ritmo muy diferente al anterior, juegos más cortos, más contundentes por parte del que sirve.
6-7, 1-1
Fritz cierra con un ace
Se lleva el juego Fritz con un buen servicio. Alcaraz parece tomar otra forma de afrontar los servicios del americano.
6-7, 1-0
Arranca firme el segundo set Alcaraz
Comienza con buen pie Alcaraz este segundo set.
6-7
El primer set es de Fritz
El tie-break lo jugó de manera excepcional Taylor Fritz, que se lleva un reñidísimo primer set ante un Carlos Alcaraz que forzó y no atinó en estos últimos cinco minutos. Le toca remar al español.
6-6 (1-4)
Se pone cuesta arriba el set
Un mini break para Fritz que abre brecha en el marcador, 1-4 para el estadounidense. Tendrá dos servicios el español.
6-6
Cierra Alcaraz
Saque y volea, así cierra Carlos Alcaraz para cerrar su sexto juego. Nos vamos al tie-break tras más de una hora de set.
5-6
Juego en blanco de Fritz
El juego más plácido hasta el momento para Taylor Fritz, que solventa en blanco el juego ante un Carlos Alcaraz que poco pudo hacer.
5-5
Alcaraz afianza su saque
No sin esfuerzo, Alcaraz cierra su quinto juego al saque. Entramos en la recta final del set, clave cerrar los siguiente juegos…
4-5
Firme Fritz
Buen ritmo hasta el quinto juego Fritz. La toca ir al servicio ahora a Alcaraz. Llegamos a los juegos decisivos de este primer set.
4-4
Alcaraz no cede
Se lleva el juego el número uno del mundo. Recupera varias bolas de break el español con su solvencia, muy frío y no dejándose llevar por sus emociones.
3-4 (30-40)
Tendrá bola de break Fritz
Está muy bien el estadounidense. Fritz muerde, buenos y fuertes golpeos y buen aguante al habitual peloteo de Alcaraz.
3-4
Fritz afina
Taylor Fritz se lleva el séptimo juego de este primer set. Está acelerando en estos últimos juegos ambos tenistas tras un inicio muy reñido y largo.
3-3
Genio Alcaraz
Ahora el que toma la vía rápida es Carlos Alcaraz, que cierra su juego al saque de forma tan sencilla como mágica, con un par de bolas de bella factura.
2-3
Juego rápido de Fritz
No da opciones en este juego Fritz, que se asienta en el partido y toma de nuevo ventaja tras el contrabreak a Alcaraz.
2-2
Devuelve el break Fritz
Se pone el mono de trabajo Fritz para no permitir que afiance el break Alcaraz. Le devuelve la rotura y coloca el 2-2 en el marcador. Irá al saque.
2-1
¡Break de Alcaraz!
Primera bola de break en el tercer juego y, tras una subida a red de Fritz, Alcaraz tira un globo preciso que le pone por delante en el marcador por primera vez en este partido.
1-1
El juego es de Alcaraz
Otro disputadísimo juego, ahora con Alcaraz al servicio, que vuelve a caer del lado del que sirve. El español fue sólido y se amedrentó ante las opciones de break de Fritz.
0-1 (40-40)
Recupera dos bolas de break Alcaraz
Se le complicó el juego a Alcaraz pero supo responder con su servicio para parar los pies a Fritz.
0-1 (0-30)
Comienza fuerte Fritz
Primer juego al saque de Alcaraz y sorprende Fritz llevándose los dos primeros puntos.
0-1
Se lleva el primer juego Fritz
Sufrió de lo lindo Taylor Fritz para cerrar su primer juego del partido al servicio. Tuvo varias Alcaraz para romper pero no materializó. Nueve minutos de juego.
V-40
Primera bola de break para Alcaraz
Comienza muy muy fallón Fritz, con bastante errores no forzados que está sirviendo a Alcaraz para morder.
15-0
El primer punto es para Alcaraz
El español gana el sorteo y elige ir al resto en este primer juego del primer set. En segundo servicio, falla Fritz.
Esto está a punto de comenzar
Ya en pista ambos tenistas, que pelotean para ir entrando en calor. Uno de los dos estará en semifinales cuando acabe el partido.
Ya asoman por el túnel los tenistas
Tanto Carlos Alcaraz como Taylor Fritz realizan los últimos ejercicios de calentamiento previos, ya en el túnel de vestuarios. En breve saltarán a pista.
Minutos para que inicie el partido
La segunda jornada del ATP Finals para Carlos Alcaraz y Taylor Fritz está a punto de comenzar. El encuentro está fijado a las 14:00 horas.
El Alcaraz más sincero
En una entrevista con OKDIARIO, Carlos Alcaraz confesaba que esté en un punto de madurez alto, donde ha «encontrado el equilibrio entre rendir dentro de la pista y disfrutar fuera». «Ahora valoro cuando un punto es bueno, tanto cuando lo gano yo como cuando lo pierdo. Me gusta jugar puntos muy buenos y que caigan de mi lado, claro», explicaba el español.
Su balance con Fritz
Carlos Alcaraz y Taylor Fritz se han visto las caras en cinco ocasiones, con un balance favorable para el murciano (4-1). Este año ya se han enfrentado tres veces, con victorias del español en la final de Tokio y en las semifinales de Wimbledon.
El camino de Alcaraz hasta el ATP Finals
La temporada 2025 ha sido un auténtico reto para Carlos Alcaraz, marcada por altibajos y grandes gestas. El murciano comenzó con un inicio irregular, cayendo ante Novak Djokovic en el Open de Australia, en las semifinales de Indian Wells y en su debut en Miami. Sin embargo, el número uno español supo recomponerse con un espectacular tramo final de año, conquistando torneos como Róterdam, Queen’s, Tokio, los Masters 1000 de Roma, Montecarlo y Cincinnati, además de firmar una doble gesta al coronarse en Roland Garros y el US Open.
A un paso de semifinales
Carlos Alcaraz arrancó con paso firme su andadura en las ATP Finals 2025 tras imponerse con autoridad a Álex de Miñaur en su debut. El murciano se llevó el partido en dos sets (7-6 y 6-2), dejando claras sus intenciones de luchar por el título en Turín. Con esta primera victoria, el tenista de El Palmar está a un paso de las semifinales, al igual que Taylor Fritz.
¡Buenas tardes!
Bienvenidos a este directo del segundo encuentro de Carlos Alcaraz en los ATP Finals en busca de una plaza directa a las semifinales del torneo. El español se enfrenta al estadounidense Taylor Fritz, número seis del mundo.
6-7, 2-2
No baja el pie Fritz
Está siendo muy efectivo y fino Fritz en este partido, sorprendiendo a Alcaraz por el momento. Acaba con un ace el americano.