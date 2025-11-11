Carlos Alcaraz – Fritz en directo: cómo va, resultado y dónde ver por TV gratis el partido de las ATP Finals 2025

Carlos Alcaraz se ve las caras este martes 11 de noviembre ante el estadounidense Taylor Fritz en su encuentro directo de la fase de grupos de las ATP Finals. El español, que logró superar en su encuentro inaugural al australiano Alex de Minaur, quiere seguir con paso firme en su camino hacia su primer título en este torneo, de gran prestigio entre la élite tenística. Hasta la fecha, Alcaraz y Fritz se han enfrentado en cinco ocasiones, con un claro balance positivo para el español, con cuatro victorias de su lado.

Carlos Alcaraz – Fritz, en directo

Dónde ver hoy el partido Carlos Alcaraz – Fritz de las ATP Finals 2025 gratis por TV y online en directo

Los aficionados al tenis podrán seguir en directo este emocionante Carlos Alcaraz – Taylor Fritz gracias a Movistar+, que posee los derechos de retransmisión en exclusiva en España de las ATP Finals 2025. El encuentro podrá verse en televisión a través de los canales Movistar Plus+, Vamos y Movistar Deportes. Los dos primeros están incluidos en el paquete básico, mientras que el canal Movistar Deportes forma parte de la suscripción premium dedicada a los grandes eventos deportivos.

Dónde escuchar por radio el Carlos Alcaraz – Fritz de las ATP Finals 2025

Si no puedes ver el partido en televisión o en streaming, también podrás seguir el Carlos Alcaraz – Fritz en directo por radio y gratis. Cadenas nacionales como Radio Marca, Cadena SER, COPE, Onda Cero o RNE ofrecerán conexiones en vivo con el Inalpi Arena de Turín para narrar cada punto del encuentro del tenista español.