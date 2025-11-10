Tragedia en las ATP Finals: mueren dos aficionados durante el torneo

La segunda jornada de las ATP Finals que se disputan en Turín del domingo 9 de noviembre al domingo 16 del mismo mes han sido castigadas por la tragedia. Dos aficionados, ambos de avanzada edad, han fallecido este lunes durante la disputa de los partidos. Uno de 70 años, se sintió ma en las inmediaciones del pabellón, y otro de 78, se desmayó en la grada justo antes de que empezara el partido entre Fritz y Musetti.

Aunque la intervención de los sanitarios fue rápida y realizaron ejercicios de reanimación, nada pudieron hacer para evitar los fallecimientos. Fueron trasladados al Hospital Molinette en estado crítico, pero el tratamiento médico resultó infructuoso y ninguno logró sobrevivir. Ocurrió inmediatamente antes de que empezara el partido entre Musetti y Fritz, quiénes se recorrían los pasillos del Inalpi Arena dirección a la pista cuando tuvieron que dar marcha atrás.

Se enteraron de la noticia y ambos tenistas volvieron a sus respectivos vestuarios. Regresaron tras un parón de 15 minutos e iniciaron el partido. Musetti aterrizó en Turín el mediodía del domingo tras haber disputado el sábado la final de Atenas y este lunes ya estaba empuñando la raqueta de nuevo. Todo ha ido muy rápido para él, también el tenis de Fritz, como es lógico.

El italiano acusó el cansancio y acabó fundido (6-3, 6-4) y será Fritz, finalista en 2024 y especialista en esta superficie, el rival de Alcaraz este martes por un puesto en semifinales. El estadounidense, cabeza de serie número 5 del torneo, ha confirmado su candidatura al liderato del grupo Jimmy Connors de las ATP Finals.