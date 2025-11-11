Alcaraz se ha acostumbrado a bailar en Turín. No importa su pareja, sí el escenario resbaladizo ante Fritz y presidido por un DJ que pincha música entre descanso y descanso para agasajo de los aficionados. El paisaje, agradable en la grada, no tiene nada que ver con lo inflamable que fue en la pista. Fritz ejecutó su estrategia a la perfección y obligó a Alcaraz, por momentos desdibujado, a una remontada (6-7, 7-5, 6-3) de campeón para no meterse en ningún lío clasificatorio. Ya está a una victoria del número uno del mundo y a un paso de las semifinales de las ATP Finals. Lo quiere todo.

Ante el ímpetu inicial del estadounidense, destapa el murciano el tarro de las esencias para mantenerse a flote. Buenos globos, mejor reacción sobre la red y juego al bolsillo. Grita y saca el puño a pasear. «¡Vamos!», brama mientras mira a su banquillo. Sólo es el primer juego que se apunta, pero qué primer juego, se tuvo que bajar al barro no perder su servicio a las primeras de cambio y poder romper el escudo de Fritz después con una dejada marca de la casa. «La mía es mejor que la de Sinner», reconocía a OKDIARIO el día anterior al partido. Argumentos no le faltan.

Tampoco andaban faltos de peso los que lanzaba Fritz desde el otro lado de la pista en forma de derechazos. Suficientemente fuertes como para devolver El reloj marcaba 19 minutos y sólo habían transcurrido los dos primeros juegos. Un entrante del menú que estaban por degustar porque Fritz, que tenía un plan, lo ejecutó metódicamente. Potencia al servicio, buen juego de piernas, y anticipación a los golpeos de Carlitos.

Su caudal de buenas maneras desembocó en iniciativa y comodidad para él y sufrimiento a remolque para Alcaraz que no terminó de sentirse cómodo en todo el primer set. Los saques de hasta 218 kilómetros ejercían como balón de oxígeno en medio del agobio, pero todos eran pinchados por el alfiler de Fritz, afilado en la red y potente desde el fondo de la pista. Va servicio lo gana con mayor suficiencia y se hizo grande en el tie break para sellar el primer set. Golpe al mentón de Carlitos.

Lo aguanta de pie. Tiene buena mandíbula. Y comienza a hacer ataque de la defensa. Mejora su porcentaje de primeros puntos y encuentra la solidez en el revés, algo que más lentamente va incorporando también a su derecha, irregular en el inicio y vigorosa en el final. Por el camino todo un ejercicio de pausa y análisis de la situación para saber resolver los problemas planteados por Fritz, que, por cierto, no se deja ir en la segunda manga. Aguanta el pulso ofrecido por Carlitos hasta la última esfera, cuando se enciende la reserva en su depósito.

Alcaraz ve ahí la resolución a sus incógnitas. Observa la puerta medio abierta y la derriba sin preguntar. Ya si eso más tarde pide permiso. Suelta definitivamente la derecha y precinta el segundo set. Y el tercero, y por ende la victoria, cae de maduro porque Fritz ya no puede y Carlitos mete todavía una marcha más. Acelerón y despedida. La tercera manga apenas dura 38 minutos por los 72 de la primera y 60 de la segunda. A puro golpe. Alcaraz ya divisa las semifinales, está a una victoria del número uno y más cerca de ser Maestro. No deja de bailar, lo quiere todo.