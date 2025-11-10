Fritz reduce a un fundido Musetti y se cita con Alcaraz para el pase a semifinales

Musetti aterrizó en Turín el mediodía del domingo tras haber disputado el sábado la final de Atenas y este lunes ya estaba empuñando la raqueta de nuevo. Todo ha ido muy rápido para él, también el tenis de Fritz, como es lógico. El italiano acusó el cansancio y acabó fundido (6-3, 6-4) y será Fritz, finalista en 2024 y especialista en esta superficie, el rival de Alcaraz este martes por un puesto en semifinales.

Taylor Fritz, cabeza de serie número 5 del torneo, ha confirmado su candidatura al liderato del grupo Jimmy Connors de las ATP Finals. El estadounidense se deshizo en dos cómodos sets del italiano Lorenzo Musetti, que debutaba en unas Finales tras la renuncia de Novak Djokovic. Un triunfo que permite a Fritz igualar en los más alto del grupo con Carlos Alcaraz, con el que se verá las caras este martes con el pase a las semifinales como premio para el ganador.

Fritz estuvo brillante con su servicio en un encuentro en el que no cedió ningún saque, pese a tener que hacer frente a cuatro pelotas de break, todas ellas en el arranque de partido. Desde ese juego, el italiano, que contó con el apoyo del público local, sólo pudo sumar seis puntos al resto. Además, Fritz lograría hasta 13 aces por ninguna doble falta.

Todo ello en un partido que arrancó con Fritz sufriendo para mantener su segundo turno de saque, en el que levantó cuatro bolas de rotura. Un juego que le dio confianza para, en el siguiente, conseguir quebrar por primera vez en el partido el saque de Musetti. Ahí, abriría una brecha en el marcador que le sería suficiente para, gracias a su mejora en el saque, cerrar el primer parcial a su favor por 6-3.

Un escenario parecido al que se desarrollaría en el segundo parcial. De nuevo, en el segundo turno de saque de Musetti, el estadounidense lograría el único break del set. Y es que, pese a que el nivel de tenis del italiano aumentó conforme avanzaba la manga, su altísimo nivel con el servicio (78% de primeros), le permitirían cerrar el set y el partido. Fritz ya mira a Alcaraz.