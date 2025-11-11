‘OT 2025’: horario y cómo ver el reparto de temas de la Gala 9

Con el paso de las semanas, OT 2025 se ha convertido en una de las ediciones del talent show que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que todos y cada uno de los participantes están ofreciendo la mejor versión de sí mismos para superarse, pero también para hacer disfrutar a los más fieles seguidores del formato. Por si fuera poco, tanto profesores como el resto del equipo también está haciendo un trabajo verdaderamente excepcional para sorprender a los espectadores de Operación Triunfo. El pasado lunes 10 de noviembre, los suscriptores de la mencionada plataforma de streaming disfrutaron de la Gala 8 de OT 2025. Por lo tanto, pudieron ser testigos de cómo María Cruz puso punto y final a su etapa en la Academia más famosa de la televisión, pero también supieron que Lucía Casani y Guille Toledano se convirtieron en los nominados de la semana.

Así pues, como suele ser habitual en el ritmo de Operación Triunfo, este martes 11 de noviembre, los concursantes se enfrentan al repaso de gala con Noemí Galera y Manu Guix, donde analizan las cosas positivas de sus actuaciones, pero también aquello en lo que han fallado para tratar de mejorar. Pero no todo queda ahí, puesto que, tan solo unas horas más tarde, los seguidores del formato van a disfrutar de uno de los momentos más esperados de la semana, que es el reparto de temas. De esta forma, los concursantes van a saber qué canciones van a interpretar en la Gala 9, en la que ya sabemos que Guille Toledano y Lucía Casani, como nominados, actuarán en solitario con propuestas que ellos mismas han elegido para esta ocasión, conscientes de que se juegan su continuidad en la Academia.

Horario de ‘OT 2025’ para hoy, martes 11 de noviembre

10:30 hrs.- Despertar y desayuno

12:00 hrs.- Repaso de la Gala, con Manu Guix y Noemí Galera

14:00 hrs.- Comida

15:00 hrs.- Visita de Martin Urrutia

16:00 hrs.- Reparto de temas, con Manu Guix y Noemí Galera

16:05 hrs.- Toma de tonos, con Manu Guix y Noemí Galera + Interpretación

17:00 hrs.- Ensayos

18:00 hrs.- Merienda

18:30 hrs.- Ensayos

20:00 hrs.- Conexión OT, con expulsada (María Cruz) y Martin Urrutia

21:00 hrs.- Cena

23:00 hrs.- A la cama

¿Cómo ver en directo a los concursantes en la Academia?

No es ningún secreto que una de las grandes esencias de este talent show musical es que te brinda la posibilidad de ver a los concursantes en directo, durante gran parte del día. Así pues, somos partícipes cómo se desarrolla su crecimiento no solamente como participantes del concurso sino también como artistas. Somos partícipes de su proceso, en todos los sentidos. ¡Es sencillamente sorprendente, a la par que espectacular!

Pero, ¿cómo podemos ver el canal 24 horas? A través del canal oficial de YouTube de Operación Triunfo, como se ha hecho en las últimas ediciones de este concurso. Por lo tanto, es la oportunidad más que perfecta para acompañar a los participantes a lo largo de esta semana en la que prepararán las canciones que, posteriormente, se interpretarán en la Gala 9 de OT 2025.