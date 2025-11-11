Belén Esteban reacciona después de que Juls Janeiro diga que es «la verdadera patrona»: «Me parece…»

Belén Esteban no sale de una y ya está metida en otra. Eso puede pensar la colaboradora de No somos nadie, que hasta este pasado fin de semana estaba preocupada por acallar los rumores de una crisis matrimonial con Miguel, algo que ha tratado de hacer en las redes sociales (el mismo lugar en el que nacieron estos rumores). Cuando pensaba que ese tema lo había conseguido solucionar, Juls Janeiro (hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique) ha lanzado un comentario que parece un dardo directo para la vecina más ilustre de Paracuellos del Jarama.

La hija del ex torero lanzó el siguiente comentario en su cuenta de Instagram, la cual mantiene cerrada y oculta para quedar lejos (o eso pretende) de la prensa del corazón y los medios. «Doy vibes de la verdadera patrona. El look que me hice ayer me tiene in love», así presumía de un maquillaje, mundo en el que parece estar intentando abrirse camino de forma profesional. Este comentario parece inocente, pero lo cierto es que Belén lleva varios años intentando quitarse de encima el mote de ‘Princesa del pueblo’, para cambiarlo por ‘La Patrona’, que podría ser perfectamente el nombre de un personaje de series como La reina del flow.

Belén quería que se la llamase así desde que comenzó su aventura como empresaria al crear su propia marca de alimentación (recordemos aquellos salmorejos, gazpachos y patatas con su cara). Debido a que daba trabajo a más de un centenar de personas, tanto en las fábricas como a la hora de transportar, quiso que se la comenzase así a llamar.

Belén Esteban ahora quiere ser ‘La Patrona’

Este apodo ha calado entre los seguidores, por lo que parece que la frase de Juls es una forma de provocar a la enemiga de sus padres. Este lunes sus compañeros de TEN TV y Canal Quickie le preguntaron sobre este asunto, esperando una reacción llena de darnos y alusiones.

«A mí me da igual. Una niña de 23 años… Me parece una tontería», de esta manera Esteban trataba de desactivar la bomba y no darle más importancia. Esa era su primera intención, desde luego, pero a medida que iban pasando los minutos en el plató, Belén iba sacando a pasear las frases más que conocidas y en las que se sabe perfectamente que no está cómoda.

«Yo no voy a decir nada, pero luego dicen que si hablo o digo cosas…», se trata de una frase clásica de Belén, que suele ser el comienzo de una rajada histórica, aunque en este caso quiso ser escueta.

El dardo de Belén a Jesulín y Campanario

«Esa casa tiene que ser un poco obsesiva conmigo. Cuando no es una carta son tonterías que dicen… Pero que a Juls no le voy a contestar», de esta manera ha lanzado un recadito a Jesulín y María José, pero sin entrar al trapo de lo que la hermanastra de su hija Andrea dijo.

Precisamente, por cumplir los deseos de Andrea (que vive en Estados Unidos), Belén suele evitar los enfrentamientos con Jesulín desde hace años. La joven pretende vivir lejos de los medios y pasar desapercibida, tratando de evitar conflictos con su padre, al que no ve desde hace años.