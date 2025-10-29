Belén Esteban confiesa a qué político no volverá a votar: «Me van a dar por todos lados»

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, No somos nadie se ha convertido en uno de los programas de televisión que más está dando de qué hablar. Es más que evidente que los que trabajan en este espacio, que presentan María Patiño y Carlota Corredera en Canal Quickie y TEN, siempre sabe cómo sorprender a los espectadores con las mejores exclusivas. Pero no todo queda ahí, puesto que todos ellos también comentan las novedades en cuanto a la actualidad de la prensa rosa se refiere. Así pues, hacen mención a otros tantos programas o tertulias que dan datos sobre diversos personajes del corazón, pero también se adentran de lleno en numerosos temas políticos. El pasado martes 28 de octubre, en la nueva entrega de No somos nadie, los espectadores fueron testigos de cómo Belén Esteban aprovechó su paso por este espacio para sincerarse sobre una cuestión.

Es más, llegó a desvelar el nombre del político que se niega en rotundo a volver a votar en las próximas elecciones. «Voy a decir una cosa y voy a ser muy clara», comenzó diciendo la colaboradora de No somos nadie, en pleno directo. De esta manera tan concreta, dio el importantísimo paso de confesar que, en las pasadas elecciones autonómicas, votó a Isabel Díaz Ayuso. Así pues, confirmó que, en las próximas que se celebren, no volverá a otorgar esa confianza a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. «Fui una de las personas que votó por Ayuso. El otro día, hablando con mi marido, los dos llegamos a la misma conclusión: ha habido tantas cosas que ha hecho mal que, desde luego, mi voto ya no lo va a tener», reconoció Belén Esteban, bajo la atenta mirada de sus compañeros de No somos nadie, programa que se emite en Canal Quickie y TEN.

Tras esta sorprendente confesión, La Patrona –que es como le gusta ser llamada- tuvo claro que «me van a dar por todos lados», pero no le importaba en absoluto. Entre otras tantas cuestiones, porque se sentía profundamente cansada como consecuencia de las últimas gestiones políticas realizadas por el Partido Popular.

«Ya estoy harta de tener que callarme, de no poder hablar de política», continuó explicando la colaboradora de televisión. Lejos de que todo quede ahí, quiso ir mucho más allá: «Me dicen ‘la inculta esa’. No, la inculta esta también es ciudadana y paga sus impuestos», espetó, mostrándose visiblemente molesta.

Belén Esteban, contundente con Mazón: «Es vergonzoso»

En un alarde de valentía a la hora de pronunciarse sobre cuestiones políticas, la de Paracuellos se pronunció sobre la presencia de Carlos Mazón en el funeral de Estado por las víctimas de la DANA: «Es vergonzoso que se vaya a presentar. A ver si tiene cojon** de ponerse delante de todas esas familias a mirarles a la cara».

Lejos de que todo quede ahí, la colaboradora de No somos nadie fue mucho más allá: «El problema es que el Partido Popular no lo ha echado ya… ¿Cómo que no puede con todo lo que ha pasado? ¡Venga!». Y añadió: «Qué horror que hace un año pasó esto y que siga así la gente, sin ascensores en sus casas, que es lo de menos. Por favor, gente sin negocios…», comentó.