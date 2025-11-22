Ni horno ni airfryer: el simple truco para hacer castañas asadas en casa en sólo 6 minutos

Con la llegada del otoño, pocos aromas son tan reconfortantes como el de las castañas asadas. Aunque muchos piensan que para prepararlas en casa es necesario usar horno o sartén, existe un truco rápido y sencillo que te permite tenerlas listas en solo seis minutos.

Sin humo, sin complicaciones y con todo el sabor de siempre, te mostramos cómo asar castañas en el microondas para disfrutar de este clásico en cuestión de minutos.

¿Cómo asar castañas en el microondas?

1. Escoger: Selecciona castañas frescas y de tamaño similar para que se cocinen de forma uniforme. Con un cuchillo afilado, hazles un corte en la cáscara sin llegar a atravesar el fruto. Este paso es clave, ya que permite que el vapor salga durante la cocción y evita que las castañas exploten en el microondas.

2. Remojar: Coloca las castañas en un recipiente con agua y déjalas reposar durante uno o dos minutos. Esto ayuda a que mantengan la humedad al calentarse, resultando en un interior más tierno y evitando que se resequen.

3. Escoge un recipiente adecuado para microondas: Escurre bien las castañas y colócalas en un recipiente apto para el microondas. Tapa el recipiente con una tapa o plato, dejando una pequeña abertura para que el vapor se libere de forma segura.

4. Cocina: Configura el microondas a su máxima potencia y cocina las castañas entre dos y tres minutos. Comprueba si están listas; el tiempo puede variar según el tamaño de las castañas y la potencia de tu microondas. Si es necesario, puedes calentarlas un minuto adicional hasta que estén tiernas.

5. Déjalas enfriar: Saca las castañas del microondas y deja que reposen unos minutos antes de pelarlas. Esto hará que la cáscara se despegue con mayor facilidad y evitará quemaduras.

Este sencillo truco convierte al microondas en un aliado para quienes desean disfrutar de castañas asadas en casa sin el trabajo y la espera del horno. Una alternativa ideal para preparar una merienda rápida y sin complicaciones.

¿Cuáles son los beneficios de la castaña?

Las castañas son una excelente fuente de minerales esenciales como calcio, magnesio, potasio y hierro, que son clave para el funcionamiento adecuado del cuerpo. Estos nutrientes no sólo ayudan a mantener el equilibrio hormonal, sino que también apoyan la salud del sistema nervioso. Además, su aporte en vitaminas del grupo B y ácido fólico potencia el bienestar general y puede ser beneficioso para la fertilidad.

Su elevado contenido en fibra promueve una digestión saludable, facilita la eliminación de toxinas y favorece un equilibrio hormonal óptimo, lo que puede tener un impacto positivo en la fertilidad.

Además de disfrutarlas solas, las castañas asadas son perfectas para incorporarlas en diversas recetas, como cremas, postres o ensaladas, añadiendo un toque de sabor y textura a tus platos.