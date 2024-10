Ya es viral en TikTok: el sencillo truco para recuperar un trozo de pan duro gracias a tu freidora de aire

¿Cuántas veces has tenido un trozo de pan tan duro que pensabas que no había manera de salvarlo? Lo que quizás no sabías es que la solución está al alcance de tu mano y, lo mejor, con un electrodoméstico que probablemente ya tienes en casa.

Un truco viral en TikTok revela cómo recuperar el pan duro, dejándolo crujiente por fuera y esponjoso por dentro en solo minutos, usando nada más que tu freidora de aire.

¿Cómo recuperar pan duro con tu freidora de aire en pocos minutos?

Algo que quizás no sabías es que tu freidora de aire puede ser la herramienta ideal para el rescare culinario del pan duro. Este truco, que se ha vuelto viral gracias a la usuaria de TikTok @hogardiez, te permitirá recuperar tu pan duro de manera rápida y sencilla, sin necesidad de tirarlo a la basura.

El proceso es muy simple y, lo mejor de todo, muy eficaz. Para empezar, todo lo que necesitas es humedecer ligeramente el pan duro con unas gotas de agua. Puedes hacerlo pasando el trozo de pan bajo el grifo o rociándolo con agua hasta que quede bien impregnado.

Una vez que el pan esté humedecido, colócalo en la freidora de aire durante unos 5 a 7 minutos a 180 grados centígrados. Cuando lo saques, notarás que el pan ha recuperado su esponjosidad por dentro y su crujiente textura por fuera, casi como si estuviera recién horneado.

Los mejores trucos para mantener tu pan fresco por más tiempo

Aunque este truco es realmente útil, es mejor prevenir que curar. Mantener el pan fresco por más tiempo puede ahorrarte muchos dolores de cabeza y evitar que tengas que recurrir constantemente a la freidora de aire.

Para ello, es recomendable conservar el pan en una bolsa de tela o en una caja de madera que permita que respire. De este modo, se mantiene la humedad adecuada y el pan no se pone duro tan rápido. Además, es fundamental evitar guardarlo en la nevera, ya que el frío acelera su envejecimiento y lo endurece aún más.

Otra opción es congelar el pan, pero es importante tener en cuenta que no todos los tipos de pan son adecuados para el congelador. El pan artesano suele aguantar mejor el proceso de congelación, mientras que los panes que ya han sido previamente congelados no deben volver a someterse a este proceso, ya que se deteriorarían.

Recuperar un trozo de pan duro ya no tiene por qué ser una tarea imposible o un motivo para desperdiciar comida. Gracias a un truco sencillo que se ha vuelto viral en TikTok, tu freidora de aire puede devolverle la vida a ese pan seco en cuestión de minutos.