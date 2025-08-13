Las uvas son una de las frutas de temporada que podemos tener en consideración, en especial en estos días en los que necesitamos apostar claramente por un tipo de alimento muy especial. Habrá llegado el momento de aprovechar al máximo una fruta que puede acabar siendo la mejor opción posible en estos días que hasta la fecha nunca hubiéramos tenido en consideración. Estaremos pendientes de un cambio que puede acabar siendo lo que nos haga descubrir un plus de buenas sensaciones.

Es importante hacernos con la mejor de las frutas posibles, de la mano de una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar por este tipo de detalles que pueden ser los que marcarán en estos días. Las uvas son una de las frutas que debemos empezar a tener en consideración de una manera que quizás nunca hubiéramos tenido en consideración. Es momento de saber lo que nos dice un frutero que sabe muy bien qué nos está esperando. Estas son las señales de alerta en unas uvas.

Lo pide un frutero experto

Nos hemos acostumbrado a ir al supermercado y dejar a un lado las tiendas especializadas. Aunque en realidad lo que nos espera es un cambio de tendencia que puede acabar siendo un problema. Lo que nos espera puede acabar siendo lo que realmente se convierta en una vuelta al pasado.

La fruta del frutero suele estar perfectamente seleccionada y en otros tiempos, se usaba un tipo de ingrediente que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días que hasta la fecha nunca hubiéramos tenido en consideración. Es la hora de dejar salir un cambio de tendencia.

Sin duda alguna, deberemos estar muy pendientes de un cambio que tocará empezar a tener algunos detalles que hasta la fecha nunca hubiéramos tenido en consideración. Esa fruta de primera calidad que suele ser cercana puede acabar siendo lo que realmente nos acompañe en estos días.

El frutero se ha convertido en viral al señalar lo que no debemos ver en unas uvas. Los supermercados no suelen tener la visión experta de este profesional que nos trae unas buenas uvas. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por este tipo de alimento que puede ser excepcional y del que somos productores.

Si tienen estos no compres uvas en el supermercado

Las uvas en el supermercado pueden acabar siendo un drama, tendremos que tirar algunos detalles que pueden ser los que nos acompañarán en estos días. Por lo que, es momento de apostar claramente por un cambio que puede acabar siendo lo que realmente nos acompañe en estos días.

Somos especialistas en esta increíble fruta que tiene denominación de origen española. Pero pese a ser un ingrediente de primera calidad, que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha no hubiéramos ni tenido en cuenta.

El colegio oficial de Farmacéuticos de Sevilla nos explica las propiedades de las uvas en su blog:

Tiene una gran actividad antioxidante, gracias a sustancias como el resveratrol (que se encuentra principalmente en las pepitas y hollejo –piel- de la uva). El proceso oxidativo en general afecta a todos los órganos de nuestro cuerpo, y se traduce en un envejecimiento que nos va afectando progresivamente. El consumo de uva de forma habitual puede ayudarnos a enlentecer este proceso.

Por el contenido en fibra que presenta favorece nuestro tránsito intestinal por lo que se le considera un laxante suave (sobre todo si se consume entera, es decir, con las pepitas y la piel).

por lo que se le considera un laxante suave (sobre todo si se consume entera, es decir, con las pepitas y la piel). Es rica en vitaminas, como el ácido fólico o la vitamina B6, lo que es importante por ejemplo en el caso de las mujeres embarazadas o que están planificando un embarazo (el ácido fólico es importante para prevenir posibles malformaciones del feto). Asimismo, es rica en minerales como el potasio y el magnesio.

Es muy beneficiosa para nuestra salud cardiovascular, tanto por la capacidad antioxidante que hemos comentado antes como por la capacidad que tiene para mejorar el funcionamiento de nuestro corazón y la circulación de la sangre por nuestros vasos sanguíneos. Esto se traduce en un buen mantenimiento de la presión arterial, entre otras cosas.

Para elegir un buen racimo, debes tener en cuenta que la uva debe estar entera, nada de arrugas, agrietada o de un color diferente. Si ves uvas en el fondo de la caja es que algo que no está bien. Las uvas frescas permanecen perfectamente en su racimo. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar por un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañe en esta compra que siempre mejor esté supervisada por los expertos.