Los trucos para conservar las uvas para que te duren más tiempo en casa

Las uvas, ese fruto de la vida en forma de baya, tan jugoso como pequeño, es una de las frutas que más solemos consumir en España, el acompañamiento perfecto de una dieta equilibrada si queremos incorporar algo dulce. Ahora bien, ¿te has preguntado alguna vez cómo conservar las uvas para que no pierdan sus propiedades?

Ésta es una duda que deberías tener si estás acostumbrado a tener uvas en casa porque, más allá de las 3.000 especies existentes según los estudiosos en la materia, el proceso de preservación de las características más importantes de los frutos es similar para todas las subespecies de uvas de mesa, que son las que comemos.

¿Cómo saber si las uvas están buenas?

Por supuesto, antes de averiguar cómo conservar las uvas es indispensable poder distinguir cuál es su estado. Saber si las uvas están buenas es bastante fácil, porque basta con comprobar su olor, su textura y su sabor.

Fuente inagotable de energía gracias a los hidratos de carbono de asimilación veloz, como la glucosa y la fructosa, las uvas aportan también vitaminas y antioxidantes, pero solamente si se encuentran en perfectas condiciones.

Otro modo de saber si están aptas para el consumo humano o no es descartando primero la presencia de moho. Conviene que revises tus racimos a diario, porque una uva con moho podría esparcirlo rápidamente a las otras.

Pasos a seguir para conservar las uvas que no se comen

Si has comido parte del racimo pero aún quedan varias uvas, lo más recomendable es dejarlas en su bolsa original, ya que está especialmente diseñado para mantenerlas frescas la mayor cantidad de tiempo posible.

Recordando que debes descartar todos los frutos que tienen moho, lleva lo que queda del racimo al refrigerador. Aconsejamos mantenerlas a 0° C con una humedad de entre el 90% y el 95%, por lo que tal vez debas recurrir a los cajones especiales que las neveras poseen para las frutas y las verduras, intentando no manipularlos en vano.

Esto además servirá para que no se impregnen del olor de otros alimentos del refrigerador, que podrían resultar desagradables al combinarse con el que naturalmente tienen las uvas, susceptibles a la absorción de aromas.

Te sugerimos concretamente que las mantengas alejadas de las cebollas y los puerros, o se estropearán. Contrariamente, si las acercas a frutas tropicales, como el maracuyá, podrías realzar su olor original.

¿Cómo conservar uvas para hacer batidos?

Si eres de los que prefieren las uvas en batidos, congelándolas asegurarás sus cualidades por varias semanas.